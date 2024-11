País La Mañana diputada Diputada libertaria se defendió por no dar quórum a Ficha Limpia: "No soy enemiga del pueblo"

La legisladora fue expulsada de la bancada libertaria y se quebró en pleno recinto. Fue una de las ausentes que permitió que fracasara la sesión especial.







Lourdes Arrieta al borde de las lágrimas

La diputada del bloque unipersonal “Las Fuerzas del Cielo”, Lourdes Arrieta, brindó un discurso al borde de las lágrimas en el que se defendió, luego de no dar quorum en la sesión especial que buscaba tratar el proyecto de Ficha Limpia.

“Vengo a poner la cara, yo no di quorum y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Señores, veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor. No puedo creer que, tanto de un lado como del otro, se estén rifando las ilusiones de tantos”, comenzó, la diputada nacional al momento de tomar la palabra en el turno de las expresiones de minoría.

Arrieta, que había sido expulsada hace meses del bloque de La Libertad Avanza (LLA) por sus diferencias en torno a la visita que realizó un grupo de legisladores a represores de la última dictadura militar, intentó explicar su postura: “Yo no respondo a (Mauricio) Macri ni a Cristina (Fernández de Kirchner). Yo no respondo ni siquiera al Poder ejecutivo, porque me echaron, estoy sola, dando acá la cara. Porque no tengo nada que ocultar. Estoy limpia y libre de toda contaminación y no le debo nada a nadie”.