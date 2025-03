Cuánto es la jubilación mínima de abril 2025: el monto total tras el aumento más el bono

Recientemente, el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la moratoria previsional que les posibilitaba a miles de personas acceder a una jubilación si es que no contaban con los 30 años de aportes requeridos por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). De esta manera, casi 250 mil personas no podrán jubilarse en 2025. Pero, ¿de cuánto es una jubilación mínima en abril de 2025?