"Bienvenido amorcito": nació el tercer hijo de Leandro Paredes y dio a conocer su nombre

Sus compañeros de la Selección Argentina como Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso y Paulo Dybala (también dupla en la Roma) no dudaron en dejar sus felicitaciones. Además, otros personajes como Juan Pablo Sorín, Jorgelina Cardoso (pareja del Fideo), Oriana Sabatini, Diego Schwartzman, Catherine Fulop, Erik Lamela, entre otros, no dudaron en festejar este nacimiento.

Camila, la madre, compartió en su Instagram una foto de la manito de su hijo con la leyenda: "Bienvenido a nuestra vida amor. Te estábamos esperando mucho",

También publicó otra imagen donde Giovanni y Victoria, ahora hermanos mayores, lo sostienen en brazos: "Bienvenido a nuestra vida amor. Te estábamos esperando mucho".

El tierno video sobre cómo se enteraron de su nuevo hijo

En septiembre del 2024, Leandro y Camila dieron la noticia del embarazo a través de un video donde mostraron cómo se enteraron y el íntimo momento que disfrutaron ante la gran noticia.

"Ahora sí. Te esperamos tanto mi amor. Que Dios te proteja y llegues lleno de salud. Esta familia te espera con mucho mucho amor y felicidad. Tenés unos hermanitos muy ansiosos. Te amamos", escribieron. Meses después, llegó el nuevo integrante.

Una historia de amor que comenzó en la juventud

Leandro y Camila se casaron en 2017 pero su amor comenzó mucho antes. La conexión entre ambos se remonta a los inicios de la carrera futbolística del mediocampista. Camila es hermana de un excompañero de las divisiones inferiores de Boca Juniors, club donde Paredes comenzó su carrera profesional.

Riquelme-Boca- Leandro Paredes.webp Paredes en sus inicios con Boca Juniors junto a Román Riquelme

“Me enamoré desde el momento en el que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia, pero aún no lo era. Yo decía que me iba a casar con ella”, declaró el jugador hace unos años durante una entrevista.

“Me hice un tatuaje, después me puse de novio y recién después me casé. A mi hermana del medio, Jimena, le gustaban mucho y me quería hacer uno en la espalda. Ella firmó para que me lo hagan y me tiró ‘no te vas a hacer el de Cami’. Y me puse el nombre... Cuando lo vio, se puso a llorar, el padre era celoso mal”, comentó sobre su jugada apuesta de amor.

Finalmente, apenas Galante cumplió los 16 años y Leandro los 14, emprendieron una relación que se mantiene firme hasta el día de hoy. En 2014 nació su primera hija, Victoria, y en 2018 Giovanni. Este lunes se sumó a esta familia Paredes-Galante el bebé Lautaro.

Cuti Romero fue papá en pleno partido de la Selección argentina

Cristian 'Cuti' Romero fue padre por segunda vez. El campeón del mundo compartió en redes sociales el momento que vivió junto con su pareja Karen Cavaller en noviembre del año pasado. Todo ocurrió en medio del partido que la Selección argentina le ganó por 1 a 0 a Perú en las Eliminatorias Sudamericanas.

En mayo último, el central del Tottenham anunció en sus redes sociales que iba a ser nuevamente papá: “Nuestra familia crece y se agranda. Todos nuestros días son llenos de ansias esperando pronto que estés en nuestros brazos. La vida nos vuelve a sorprender con esta hermosa bendición”.