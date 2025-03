La respuesta de Boca a los dichos de Leandro Paredes: cuándo creen que volverá al Xeneize

Luego de que el volante campeón del mundo hablara sobre su fallido regreso a Boca, desde las oficinas del Xeneize respondieron off the record.

Pero a pesar del guiño, la dirigencia xeneize optó por no subirse al tren de la expectativa. Según pudo saber Olé, en Ezeiza la respuesta fue clara: "no es momento de hablar de eso". Incluso, se deslizó que ni siquiera está sobre la mesa retomar la propuesta que se había hecho en enero. El pase del jugador parece haber llegado a destino, pero la devolución fue más bien un pase largo, sin dirección clara.

Desde el entorno del club explicaron que el silencio no implica desinterés, sino una posición tomada tras las palabras del mediocampista: "Paredes ya había dicho hace un mes que no era el momento de volver. Tiene un año más de contrato en Roma y no vamos a interferir. Seguramente después del Mundial 2026 pegue la vuelta", aseguraron.

En enero, cuando aún no se había renovado su vínculo con el club italiano, Boca había tanteado la posibilidad de su retorno. La idea era contar con él para el Mundial de Clubes, pero las diferencias económicas y las condiciones del pase impidieron avanzar.

Paredes 2.jpg Leandro Paredes y Riquelme

La cláusula de Leandro Paredes para volver a Boca

En ese momento, la imagen de Paredes con la camiseta azul y oro parecía una cuestión de tiempo: enero o junio, pero nunca más allá. Hoy, esa certeza se esfumó. En la misma entrevista con TyC Sports, Paredes fue claro: "No hablé con los dirigentes de Boca, lo hablé con el club (Roma)", dijo sobre la inclusión de la cláusula en su nuevo contrato.

“Tengo que estar completamente agradecido a Roma… el club optó por adelantar la renovación, obviamente poniendo esta cláusula ahí adentro. Agradecido a mi club”, completó el mediocampista, reconociendo que fue la propia institución italiana la que habilitó la posibilidad de volver a la Bombonera.

Sin embargo, el gesto no fue suficiente para modificar los planes de Boca, que lejos de iniciar gestiones, decidió tomar distancia. Internamente, reconocen que el obstáculo no fue sentimental, sino económico: el contrato que pretendía Paredes se alejaba del tope que maneja el club, que hasta ahora tiene en Edinson Cavani su mejor pago.