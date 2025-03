El pésimo momento que atraviesa Pol Fernández en Brasil tras su comentada salida de Boca

El ex jugador de Boca se fue en el último mercado de pases libre, sin embargo, su llegada a Brasil no fue tan bien recibida como esperaba.

Pol Fernández no atraviesa su mejor momento. Tras cerrar su etapa en Boca Juniors a fines del año pasado, el mediocampista decidió no renovar su contrato y quedó libre, lo que provocó un fuerte enojo en la hinchada xeneize. Su salida generó polémica, no solo por su bajo rendimiento en los últimos meses con la camiseta azul y oro, sino también por la manera en que se fue, con un portazo que todavía resuena en los pasillos de La Bombonera.