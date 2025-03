Fernando Gago respondió si seguirá en Boca tras la victoria ante Rosario Central

En una Bombonera picante, que silbó al entrenador cuando lo nombró la voz del estadio, el equipo pareció responderle al entrenador. Tuvo mayores llegadas, aunque no las concretó, y dominó durante la mayor parte del partido a su rival. Gago, en conferencia de prensa, respondió si seguirá como DT de Boca .

Sobre su continuidad, agregó: “Tengo muy claro, no sé de dónde salió, tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No quise salir a desmentir tampoco porque no era necesario, porque era seguir hablando de algo. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa y esto es muy claro”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1895647305379766355&partner=&hide_thread=false #AHORA - GAGO CONFIRMA QUE SEGUIRÁ SIENDO EL ENTRENADOR DE BOCA. pic.twitter.com/5jGEScwoSk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2025

A su vez, habló del futuro del plantel luego del duro golpe en el certamen continental: “Yo soy un convencido y creo muchísimo en el trabajo, creo muchísimo en que hay que seguir, hay que seguir insistiendo, que hay que intentar lograr. ¿Qué tenemos que lograr? Ser campeones. Tenemos que ser campeones del torneo. Está claro y vamos a trabajar para eso. No podemos ser campeones hoy. Lamentablemente no era el partido del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en esta forma de jugar, de tratar todavía de tener mayor ritmo de partido, mayores entrenamientos, mayores conceptos de lo que queremos bajar durante todo este proceso".

Finalmente, Gago también se refirió a los silbidos de los hinchas: “Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura. Una derrota que nos dejó afuera de un objetivo nuestro, que teníamos previsto. Hoy acompañó, estuvo alentando, estuvo con los jugadores. ¿Se manifiesta? Sí, se manifiesta. Y es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho. A partir de eso, creo que hoy lo de la gente fue fantástico. Desde el 96 estoy acá y cada vez que vengo a un partido lo disfruto, como alcanzapelotas, como hincha, como jugador. Es fantástico”.

¿Qué pasará con Fernando Gago?

Lo cierto es que los rumores dejaron entrever que tanto el presidente Juan Román Riquelme como el Consejo de Fútbol están convencidos de que se trata de un fin de ciclo, al perder uno de los objetivos primordiales del año en febrero. Sin embargo, esperan que la decisión la tome el entrenador, sin llegar a despedirlo.

Al igual que como ocurrió con el predecesor, Diego Martínez, la evaluación de Gago será partido a partido. Aquella vez, el ex entrenador de Huracán sufrió la eliminación ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana y su salida se produjo recién 6 partidos después, luego de caer con Racing y River.