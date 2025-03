Neymar rompió el silencio tras la goleada de la Selección Argentina ante Brasil: "Es muy triste"

El delantero ex Barcelona, que había estado en la nómina de convocados para ambos pleitos pero que debió ser desafectado por sus molestias, explicó en el marco de la ceremonia de premiación del campeonato paulista que el estratega no es el único responsable de la mala racha del seleccionado: "Sabemos del compromiso de todos los jugadores, la dedicación que tienen. Necesitamos más . Solo nosotros, los jugadores, podemos cambiar esta situación".

Al mismo tiempo, el artillero de 33 años completó su mensaje dirigido a sus compañeros: "Eso es lo que les digo a ellos y a ustedes: solo depende de nosotros, de unirnos para mejorar cada vez más". Posteriormente, durante una entrevista con Charla Podcast, el atacante mencionó la posibilidad de que Jorge Jesús, un viejo conocido que supo dirigirlo en el Al-Hilal árabe, pase a ser el nuevo técnico del pentacampeón.

La posibilidad de que Jorge Jesús vuelva a dirigir a Neymar en Brasil

Por lo pronto, el portugués es uno de los máximos candidatos junto con Renato Portaluppi y Carlo Ancelotti, un poco más relegado ya que aún tiene contrato con el Real Madrid. El ex Flamengo, de hecho, no inscribió a Ney a la liga asiática por su estado físico, aunque elogió sus capacidades técnicas. En cualquier caso, el fantasista no quiso meterse en problemas: "No tengo nada que ver con esto, soy un futbolista, no me metan en estas cosas. Estoy fuera".