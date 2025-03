Oscar Ruggeri reveló que tiene esta Selección que no tuvo la suya

La goleada histórica de la Selección Argentina sobre Brasil por 4-1 en el Estadio Monumental dejó una estela de euforia en el ambiente futbolero nacional. Pero, además de los festejos, despertó un análisis profundo y cargado de admiración por parte de una voz autorizada: Oscar Ruggeri, campeón del mundo en 1986 , quien no escatimó elogios hacia el equipo de Lionel Scaloni. Sus declaraciones, emitidas en ESPN, no solo reflejaron su emoción como exjugador, sino también como hincha de la Albiceleste.

“Es el ciclo más brillante de la Selección, sin duda”, disparó sin rodeos el “Cabezón”, sorprendido por el nivel sostenido de juego que muestra el equipo desde la conquista en Qatar. Ruggeri, con la experiencia de haber vivido desde adentro uno de los momentos más gloriosos del fútbol argentino, no dudó en afirmar que lo que está logrando este equipo es incluso más sólido que lo que consiguieron en su época.

A lo largo del análisis, el exdefensor hizo un repaso de lo que fue el recorrido posterior al título mundial en México 86. “Nosotros salimos campeones del mundo, pero después no volvimos a jugar de esa manera. En el 87, en la Copa América, fue muy mala. En el 89, en Brasil, perdimos 2-0 con goles de Romário y Bebeto. No jugábamos ni un poquito como en el Mundial. Esta continuidad que tienen estos pibes es para destacarla y felicitarlos, loco”, recordó con honestidad.

La actuación ante Brasil, uno de los grandes rivales históricos de la Selección, impactó incluso a quienes han protagonizado clásicos de alto voltaje. Ruggeri reconoció que lo vivido en el Monumental fue inédito: “Nunca vi un baile igual. En los primeros 30 minutos, Brasil no tocó la pelota”. Y aunque el equipo de Scaloni no contó con figuras clave como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Paulo Dybala o Alejandro Garnacho, el rendimiento colectivo no se resintió.

Ruggeri 2.jpg Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri se rindió en elogios ante la Selección

“Es un placer ver a estos pibes. Cuando suenan los himnos y ves la otra camiseta, no sabés lo que va a pasar. Pero ahora, con la forma en que resuelven los partidos, es increíble. Tienen una cabeza que no tuvimos nosotros”, sostuvo. Para Ruggeri, gran parte de este éxito tiene nombre y apellido: el cuerpo técnico.

“Hay dos o tres que están en silencio y no se escuchan, pero se mueven por atrás de una manera que no dejan pasar nada. Eso también es mérito. Scaloni fue y lo retó al Dibu Martínez cuando hizo jueguito, porque entendió que eso no era lo correcto en ese momento. Están todos con una mentalidad impresionante”, valoró el exdefensor, que supo vivir los máximos escenarios con la camiseta celeste y blanca.

En ese mismo sentido, remarcó que la competencia interna es clave: “Los pibes que están calentando afuera, entran y no te regalan nada. El que entra lo pone a Scaloni en una situación difícil. Se matan. Y eso que no estuvo el capitán”.