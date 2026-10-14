Horror en Santiago del Estero: mató a su pareja con una almohada mientras dormía y uno de los hijos encontró el cuerpo

El agresor escapó tras cometer el crimen y le confesó todo a un familiar antes de entregarse. Los cuatro hijos de la pareja se encontraban en la vivienda.

La mujer fue encontrada sin vida por uno de sus hijos.

Un brutal crimen ocurrió este lunes por la mañana, cuando una mujer murió luego de ser asfixiada mientras dormía y sus hijos se encontraban en una habitación contigua. La Justicia investiga el caso como un presunto femicidio y fue detenido su pareja.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el barrio Villa del Carmen, en Santiago del Estero . La víctima fue identificada como Karen García , de 32 años, quien atravesaba una relación marcada por la violencia durante 12 años con Rubén Carrizo , de 39.

Según trascendió, sus cuatro hijos de 9, 5, 3 y 1 año, dormían en otra habitación y fue uno de ellos quien encontró a su madre tendida en el piso. En aquel momento, Carrizo ya se había retirado de la vivienda y arribó a la casa de su madre, donde confesó el crimen a su primo y lo llevó a la Comisaría 3° para entregarse.

La coartada

El femicida dijo que mató a Karen como consecuencia de un incendio en su domicilio que habría provocado la joven meses antes. Carrizo culpó a la víctima de haber puesto en peligro la vida de sus hijos.

Sin embargo, la familia García desmitió esta versión. De acuerdo con los testimonios, el incendio había sido accidental y se había producido semanas antes, cuando una de las hijas de la pareja manipuló un encendedor.

Los investigadores indicaron en un informe preliminar que García habría muerto por asfixia. Sin embargo, las circunstancias y la causa precisa de la muerte quedarán sujetas al resultado final de la autopsia.

La familia de la víctima encontró el cuerpo sobre la cama

El cuerpo de García fue encontrado este lunes, después de que su hermano arribó hasta la vivienda al enterarse de una presunta confesión del acusado y la llamada de vecinos alertando lo ocurrido.

Según publicó Info del Estero, el familiar ingresó al domicilio y la encontró acostada boca abajo en una de las habitaciones. Al intentar despertarla y ver que no respondía, pidió asistencia médica de urgencia.

El cuerpo presentaba un leve sangrado en la boca y los paramédicos que acudieron al lugar constataron que llevaba varias horas muerta.

La fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, Lucía González Farías, ordenó preservar la escena del crimen y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia.

La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios. Además, la fiscalía ordenó pericias psicofísicas al detenido para avanzar en el esclarecimiento del caso.

En tanto, los menores de edad ahora quedaron bajo el cuidado de su abuela. El mayor, de 9 años de edad, padece autismo y no logra comprender la partida de su madre.

Una relación marcada por la violencia y los celos del femicida

García y Carrizo mantenían una relación desde hacía alrededor de 12 años y convivían con sus hijos. Tras conocerse el crimen, vecinos y familiares de la mujer relataron presuntas situaciones de control, celos y maltrato en el vínculo.

Una vecina definió a Karen como "una chica muy indefensa" y sostuvo que en el barrio circulaban comentarios sobre agresiones y restricciones que le imponía su pareja. Incluso, otros residentes señalaron que la mujer tenía escaso contacto con personas de la zona.