Incidentes, gases lacrimógenos y corridas en la marcha universitaria frente al Congreso

Estudiantes, docentes y rectores reclaman por la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial.

El medio de la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo por los presupuestos, se registran incidentes entre manifestantes y la policía frente al Congreso Nacional. Estudiantes, docentes y rectores reclaman por la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial.

En medio de la movilización, se registran incidentes con gases lacrimógenos y la policía actúa con camiones hidrantes. Todo comenzó minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper veredas y a tirar piedras a los agentes .

"La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica" , aseguró un joven participante de la movilización a TN .

"El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia"

A través de las redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.

“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó la funcionaria.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada.El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.En Argentina, nadie está por encima de la ley. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”

Los organismos y entidades convocantes a la 5° Marcha Federal Universitaria aseguraron que las casas de altos estudios "están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

El documento firmado "por la educación, la soberanía y la democracia" por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social."

Por su parte, el presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto, luego de los incidentes, y habló con la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, concluyó.