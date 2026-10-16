La denuncia del Gobierno por los graves destrozos en la marcha universitaria: el pedido para identificarlos

El Ministerio de Seguridad pidió sancionar los ataques y destrozos. Desde la UBA rechazó que responsabilicen a toda la comunidad universitaria.

El Gobierno denunció los ataques y destrozos en la marcha universitaria (Foto: TN / Agustina Ribó)

El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal por los ataques a efectivos y los destrozos registrados este jueves por la tarde, en momentos que se llevaba a cabo la marcha universitaria . Hubo serios incidentes con corridas, graves daños y gases lacrimógenos.

Los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso dejaron 31 detenidos y al menos diez integrantes de las fuerzas de seguridad heridos.

La protesta había sido convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales.

En medio de la movilización, se registran incidentes con gases lacrimógenos y la policía actúa con camiones hidrantes. Todo comenzó minutos antes de las 16, cuando un grupo de manifestantes comenzó a romper veredas y tirar piedras a los agentes.

la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, afirmó.

La denuncia del Gobierno y el pedido de la UBA

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue los incidentes y los destrozos registrados frente al Congreso, durante la movilización universitaria. La presentación apunta contra los responsables de los hechos y solicita que se los identifique para determinar las eventuales responsabilidades penales.

En el escrito, los funcionarios denunciaron que algunos manifestantes “con los rostros cubiertos a fin de no ser identificados, dañaron el erario público” y arrojaron “objetos contundentes y peligrosos” contra la infraestructura de la zona y los efectivos de las fuerzas federales que participaban del operativo de seguridad.

La UBA cuestionó la represión y pidió identificar a los responsables de los incidentes en la marcha (Foto: TN / Nicolás González)

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, pidió identificar y sancionar a los responsables de los incidentes en la marcha, pero cuestionó el operativo policial y criticó que la represión alcanzó a quienes se manifestaban pacíficamente.

La presentación lleva las firmas de Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Solicita investigar posibles delitos de atentado y resistencia agravados a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado.

Según el escrito, personas con los rostros cubiertos dañaron bienes públicos y lanzaron objetos peligrosos contra los efectivos y la infraestructura de la zona. El Ministerio también planteó como hipótesis que los disturbios podrían haber buscado obstaculizar la actividad legislativa prevista para esa jornada.

Para reconstruir los hechos, pidió incorporar grabaciones, imágenes de cámaras públicas y privadas, informes del operativo y documentación médica de los agentes lesionados. La Justicia deberá determinar las responsabilidades individuales por las conductas denunciadas.

Piedras, gases y más de tres horas de enfrentamientos

Los primeros disturbios comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo rompió bancos y veredas para arrojar piedras contra los agentes apostados detrás del vallado. Las imágenes mostraron a una persona que golpeaba un banco con una maza mientras otra juntaba los fragmentos.

Las fuerzas respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Más tarde intervinieron policías motorizados y se utilizaron balas de goma. Los enfrentamientos se extendieron por más de tres horas, con nuevos focos de tensión sobre las avenidas y calles que rodean el Congreso.

De los 31 arrestos, 25 fueron realizados por fuerzas nacionales y seis por la Policía de la Ciudad. Entre los efectivos heridos se informó que había cuatro gendarmes, dos prefectos y dos policías federales; no se había precisado la fuerza de los otros dos.

El reclamo de la UBA y el rechazo de las universidades

Yacobitti condenó los ataques, aunque consideró ineficiente el operativo porque no logró aislar a sus responsables. En diálogo con TN, afirmó que debió retirarse del acto por los gases que llegaron debajo del escenario, donde había integrantes de la comunidad universitaria.

“La represión que hubo fue completamente desmedida”, señaló el vicerrector de la UBA. También dijo que una minoría buscó empañar la convocatoria y rechazó que los incidentes sirvieran para presentar a los universitarios como violentos.

El Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales repudiaron la represión en un comunicado conjunto. Señalaron que el acto debió interrumpirse antes de terminar y ratificaron que continuarán con las protestas hasta que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento.