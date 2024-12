Nació en Italia, fue campeón de América y dejó huella en el fútbol de Comodoro Rivadavia

Este miércoles, 34 años más tarde, la ciudad petrolera lloró la muerte del ex futbolista y entrenador nacido en Roma , Italia , que llegó a la Argentina cuando tenía cuatro años y repartió su carrera futbolística entre los dos países. Tenía 77 años.

Tras pasar por varios clubes de Argentina e Italia, se retiró en 1977 y poco después comenzó su carrera de director técnico.

Así llegó al CAFA de Comodoro Rivadavia en 1981, en una jugada muy ambiciosa que tenía la institución del barrio General Mosconi.

Campeón en Comodoro Rivadavia

“Llegó con una propuesta innovadora para la época”, contó Manuel “el Negro” Espinoza, futbolista de aquel plantel, en una entrevista que le realizó el medio local Pasta de Campeón.

Screenshot_2.jpg El CAFA campeón de Comodoro Rivadavia en 1981.

Espinoza tenía 16 años cuando Mircoli asumió el cargo. “Formaba parte de un grupo de chicos que estaban llegando a la primera del club”, relató.

“Venía de jugar en quinta y me citan a jugar en Primera para un amistoso. Al momento de la formación escrita en el pizarrón, bien al estilo de Buenos Aires, figuraba el nombre de todos los que iban a salir a la cancha, además de un tal Manuel”, contó..

“Era mi nombre. Yo, asustado, preguntándome si era, miraba. Entonces se me acercó Dante me habló y dijo ‘nene, vos jugás de dos’”, rememoró el ex zaguero.

Rápidamente, contó Espinoza, el plantel comenzó a ver el cambio que quería implementar Mircoli en el club, con entrenamientos y trabajos que nunca habían realizado

“Sabíamos que Dante había llegado al club para ganar”, aseguró. Una vez terminado aquel partido, el joven de 16 años se sentó al lado de Mircoli y recibió dos recomendaciones puntuales.

“‘La verdad es que jugás muy lindo al fútbol y muy bien’, me dijo. Pero si vos querés ser el dos de mi equipo, todas las pelotas que levantas con el taquito y las sacás, me las tirás afuera. ¿Y viste las pelotas que salís a correr al delantero y le ganas en velocidad? Bueno, lo colgás del alambrado”,recordó, divertido.

El resultado final de la experiencia del CAFA con Mircoli fue inmejorable. “En la primera temporada que jugamos bajo su dirección técnica, en el 81, salimos campeones”, contó Espinoza.

El inolvidable encuentro con Cruyff

Más allá de su paso por Chubut y su título en la Libertadores, Mircoli es muy recordado por una jugada puntual que tiene más que ver con su reciedumbre como futbolista que con sus condiciones.

En 1972, el Ajax de Holanda enfrentó a Independiente en Avellaneda, por una de las finales de la Copa Intercontinental. Fue la única vez que Johan Cruyff jugó en la Argentina, y Mircoli lo sacó de la cancha con una legendaria patada.

Hace algunos años, entrevistado por LM Neuquén, el ex futbolista recordaba aquella acción y aclaraba que con el tiempo se había exagerado la situación. “Dentro de poco me van a meter preso”, bromeó en aquella nota.

“Para mí fue una jugada normal. Siempre me lo recuerdan. Lo que le digo a la gente es que si solo me recuerdan por una patada y jugué 10 ó 12 años en la época más gloriosa de Independiente, algo habré hecho mal. Yo jugaba de esa manera, así sentía el fútbol”, reflexionó.