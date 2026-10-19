Tragedia: tres jóvenes estaban cambiando una rueda pinchada y murieron atropellados por una camioneta

Dos de las víctimas eran hermanos, y hay dos personas más heridas. Los detalles del fatal accidente en plena ruta.

El accidente ocurrió cuándo tuvieron que parar la marcha del auto al costado de la ruta.

Las víctimas, dos de ellas hermanos , fueron embestidas por una camioneta Ford Ranger en la Ruta Provincial N°65, entre las localidades de Monje y Díaz, en el departamento de San Jerónimo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, un grupo de cinco jóvenes viajaba en un Renault 9 por la Ruta 65 , cuando se vieron obligados a detener el viaje por un neumático y decidieron para al costado del camino. Pero ese momento terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó tres muertos y dos heridos.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche en un tramo que conecta las localidades de Monje y Díaz. Los cinco ocupantes del Renault 9 habían descendido del vehículo cuando una Ford Ranger, conducida por un hombre que circulaba solo, impactó de lleno contra el auto estacionado y los arrolló.

Quiénes eran los tres fallecidos

Tres de ellos fallecieron en el lugar, de inmediato. Fueron identificados como Franco Colman, de 26 años, y Agustín Colman, de 29 años, dos hermanos oriundos de Estación Día; y Luis Suárez, un joven de la localidad de Barrancas.

Según informaron los medios locales, los tres se encontraban fuera del Renault 9 al momento del impacto y recibieron la peor parte del choque.

Los otros dos jóvenes sufrieron lesiones. Ambos fueron trasladados al hospital SAMCo de San Genaro. Uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. El conductor de la camioneta también tuvo que recibir atención médica.

La Justicia avanza con la reconstrucción del hecho, mientras el conductor de la camioneta fue imputado en la causa, según informó Aire de Santa Fe. La investigación busca determinar, entre otros factores, si la Ford Ranger circulaba a exceso de velocidad al momento de impactar contra el Renault 9 y las personas que se hallaban a su alrededor.

Un nene de 11 años murió atropellado cuando estaba pescando junto a su familia

Un brutal accidente ocurrió durante la tarde del domingo, a la altura del kilómetro 47 de la Ruta Nacional 119, en inmediaciones del puente conocido como La Difunta Correa, cerca de Curuzú Cuatiá.

Por circunstancias que todavía se investigan, un menor de 11 años fue embestido por una Renault Duster. Quedó inconsciente y sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado al hospital local, donde falleció horas después.

Según fuentes policiales, el vehículo era conducido por una mujer mayor de edad que circulaba en sentido norte-sur. En el lugar también se encontraba la madre del niño, ambos domiciliados en Curuzú Cuatiá.

Tras el impacto, el menor quedó inconsciente y fue trasladado en una ambulancia al hospital local, donde permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones. Horas más tarde, las autoridades recibieron la confirmación su fallecimiento.

En el lugar del accidente se llevaron adelante los peritajes correspondientes. La investigación continúa con intervención de las autoridades competentes para establecer cómo se produjo el siniestro.