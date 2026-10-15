Violenta entradera: asaltaron a una familia y amenazaron con matar a un nene de 2 años

Armados con destornilladores, los delicuentes encerraron a la familia en un cuarto. Se llevaron dinero y objetos de valor.

"Ellos cruzan la calle, nos meten adentro y la verdad que fue una mañana de terror", lamentó la madre de la menor.

Un día de terror vivió una familia al sufrir una violenta entradera, cuando una de las víctimas se dirigía a trabajar. El ingreso de los delincuentes a la vivienda quedó registrado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió este miércoles en Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda de Cintia, una de las personas que se encontraba en la casa. "Si no me dan todo lo pincho al nene", le dijo uno de los acusados, reveló en diálogo con La Nación.

"Ellos cruzan la calle, nos meten adentro y la verdad que fue una mañana de terror ", lamentó. En su reconstrucción de los hechos, contó que tenían destornilladores y le pidieron que se saque sus pertenencias, alianzas.

"Me llevaron al cuarto de arriba con mi nuera y el nene. A mi me encerraron con uno que tenía un destornillador, mi nuera estaba sentada en la cama", sumó.

"Si llegamos a encontrar más plata lo pinchamos al nene y a tu perra acá", amenazó uno de los agresores mientras pedía más dinero y pertenencias. "Me sacan todo: ropa, zapatillas, me dieron vuelta alhajeros y lo que no pudieron llevar la rompían", agregó Cintia.

Alrededor de 20 minutos los delincuentes los tuvieron encerrados mientras revolvían la casa. La mujer indicó que habría alguien de 'campana' afuera, ya que estaban "asistidos constantemente. Recibían llamadas diciendo que estaba todo tranquilo afuera".

Al irse, se llevaron el auto de su nuera con todas las cosas de su trabajo arriba, mientras otro vehículo circulaba vigilando la zona. "Aunque sean 20 o 1 minutos no se lo deseo a nadie, fue un momento horrendo", concluyó Cintia.

Brutal entradera a un reconocido periodista cuando su hija estaba sola en la casa

El periodista de A24 y América TV, Juan Fernández, sufrió una entradera en su casa de Ramos Mejía este lunes por la tarde.

Tres delincuentes armados ingresaron a la propiedad mientras su hija de 14 años estaba sola, le taparon la cara y la encerraron en una habitación. Los asaltantes escaparon después de que el comunicador regresara con su familia y comenzara a pedir ayuda.

Fernández había salido con su esposa, su hijo y sus dos sobrinos a tomar un helado durante aproximadamente media hora, cuando ocurrió el asalto.

El caso salió a la luz en Buen Día A24, donde Luis Novaresio comenzó su noticiero hablando de un episodio de inseguridad que tenía como víctima a una de las figuras del grupo de medios. Juan lo reconstruyó este miércoles en ese programa, con las imágenes de las cámaras de seguridad. "Le taparon la cara a mi hija", lamentó.

"Tres hombres armados entraron a mi casa por la cochera. Estaba ella adentro. Se metieron a la habitación. La agarraron, le taparon la cara, la encerraron en la habitación de mi otro hijo", relató.

A pesar de la violencia, los delincuentes no llegaron a robar nada. Fernández explicó que no hubo ningún faltante, aunque en la casa había celulares, mochilas y computadoras.