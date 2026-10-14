Los intrusos irrumpieron con los rostros cubiertos y se llevaron plata y teléfonos celulares que luego descartaron. Por qué se complica la investigación policial.

Entraron a una chacra, golpearon y ataron a varias personas de la comunidad boliviana y les robaron (foto ilustrativa).

Un grupo de delincuentes cometió un violento asalto en una chacra de Gaiman , en Chubut , donde permanecían integrantes de tres o cuatro familias de la comunidad boliviana , según las primeras informaciones difundidas por la policía sobre el hecho.

El repentino ataque ocurrió el martes 13 de octubre de 2026 , alrededor de las diez de la noche, cuando los atacantes irrumpieron en el lugar, amenazaron a las víctimas, golpearon y ataron a varias personas y se llevaron dinero en efectivo y los celulares de los presentes.

De todos modos, a la policía se le complicaba establecer exactamente qué fue lo que obtuvieron los ladrones, por contradicciones de las víctimas al momento de declarar ante los agentes que intervinieron.

Sin armas de fuego

Según informó el comisario inspector Damián Lacanette, jefe de la comisaría de Gaiman, en declaraciones a Radio Chubut, los responsables del asalto habrían entrado por la parte trasera de la vivienda y tomaron completamente por sorpresa a quienes estaban adentro.

Tenían el rostro cubierto y usaron golpes y amenazas para intimidar a las víctimas.

Hasta el momento, ninguna de ellas pudo asegurar que los delincuentes hayan exhibido armas de fuego.

Aun así, la violencia física y las amenazas habrían sido determinantes para reducir a los presentes y concretar el robo.

Algunos trascendidos indicaron que estaban munidos de hierros, palos y otros objetos contundentes.

Cuánta gente había en el momento del asalto

Aunque no dio datos exactos, Lacanette habló de una cantidad importante de personas alcanzadas por el robo.

“Son varias las víctimas y son casi tres o cuatro familias las que estaban en el lugar”, aseguró sobre un dato que tampoco se pudo terminar de establecer.

La comisaría de Gaiman, en Chubut.

La investigación está a cargo de la División Policial de Investigaciones (DPI), que busca reconstruir cómo fue el ataque e identificar a los responsables.

Sin embargo, la tarea no resulta sencilla.

Según explicó el comisario de Gaiman, la tarea se complica por la cantidad de personas que había en la propiedad y por las versiones dispares recogidas hasta ahora.

Testimonios contradictorios

El monto robado es el punto más difuso. “Una señora dice menos, otra dice más y así estamos en duda”, explicó Lacanette.

Lo cierto es que los testimonios difieren sobre cuánto dinero había en la vivienda y tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos son los responsables del asalto.

Sin embargo, alguna idea aproximada logró establecerse.

Según precisó a Canal 12 el comisario Omar Delgado, director de Seguridad de la Policía del Chubut, cuando los agentes llegaron al lugar había 5 o 6 víctimas presentes, que manifestaron que “de forma abrupta entran entre cuatro y cinco personas con los rostros cubiertos”.

Según indicaron en ese primer momento, los asaltantes les exigían el dinero que tenían como producto de la comercialización de los productos de la chacra. Y que emplearon golpes y violencia para controlar la situación y concretar el robo.

Cuánta plata se llevaron y dónde aparecieron los celulares

Delgado precisó que los delincuentes se llevaron aproximadamente 2 millones de pesos y los celulares.

“Se apoderan de todos los teléfonos y se dan a la fuga del lugar”, detalló.

El comisario Omar Delgado, director de Seguridad de la Policía del Chubut, estimó que los asaltantes se habrian llevado unos 2 millones de pesos.

Ese punto se corroboró porque durante las primeras tareas de investigación, la Policía logró recuperar los teléfonos en un canal ubicado a unos 20 metros de la construcción principal de la chacra.

Delgado indicó también que se iniciaron tareas para detectar indicios que permitan identificar a los autores del asalto.

Una zona de Chubut difícil de vigilar

Por otra parte, el comisario Lacanette se refirió a otro factor que hace particular este hecho. Según los registros oficiales, hacía más de un año y medio que no se registraban robos en ese sector rural de la localidad de Gaiman.

Delgado, por su parte, la describió como un sector rural amplio, que de algún modo facilitó que los delincuentes pudieran ingresar al predio y desplazarse con total libertad hasta la vivienda principal, así como posteriormente escapar rápidamente.

Por último, admitió que si bien en la zona hay vigilancia, al tratarse de un territorio tan extenso, la prevención de este tipo de hechos no es sencilla.