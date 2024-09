Secuestro de una joven gitana en Neuquén: "Ni por un millón de dólares entrego a mi hija"

El secuestro de Belén, una gitana de 15 años , tiene en vilo a la comunidad zíngara neuquina. La familia de la joven no quiere dote y piden que la regresen. De fondo hay una compleja trama que incluye hasta una muerte.

Marcela , mamá de la joven que fue secuestrada el pasado 13 de septiembre a las 3 de la madrugada, dialogó con LMNeuquén y afirmó: “ella no salía ni al almacén. Estaba todo el día en casa. ¿Cómo puede ser que hayan entrado así y se la llevaron?”.

La mujer está indignada, pero también sabe, por experiencia propia, que este tipo de situaciones son parte de las costumbres gitanas. Por lo general, en el mundo gitano se realizan emparejamientos y casamientos acordados donde la familia del novio paga una dote por la joven. Pero cuando no existe este tipo de arreglos, se suele raptar a la gitana y luego se busca acordar el pago de una dote para que se case con un integrante de la familia que se la llevó.

Todo es complejo porque estamos hablando de una menor, de un rapto y del consentimiento.

Imagen de WhatsApp 2024-09-19 a las 11.03.45_cc503fd7.jpg Nicolás y Marcela con sus hijas.

Sin arreglo posible

Marcela conoce estas costumbres, pero aseguró que “con esa gente no queremos saber nada. Acá no hay dote ni arreglo posible. No queremos saber nada con ellos, solo queremos de regreso a nuestra hija”.

La mujer, que radicó la denuncia en fiscalía, está al tanto de que su hija logró llevarse el celular, pero permanece apagado.

“Por redes sociales vimos que hicieron un video (donde la chica contaría que se encuentra bien), pero no sabemos si eso es cierto o si está amenazada. Además, ella es una chica menor de edad”, advirtió Marcela.

joven gitana secuestro neuquen Belén fue secuestrada por otra familia gitana la madrugada del 13 de septiembre.

Ni por un millón de dólares

Nicolás, el papá de la joven, ratifica su intención de no acordar nada con la familia que se llevó a su hija. “Ni por un millón de dólares la dejo a mi hija con esa gente. Ellos están muy mal vistos acá en Neuquén y por eso se fueron a vivir a Roca”, aclaró el papá gitano.

De acuerdo con lo averiguado por LMNeuquén, la familia que se llevó a la joven adolescente está vinculada a la muerte de una niña de la comunidad gitana que ocurrió en marzo de 2018. Esa muerte fue el detonante para que esta familia gitana se fuera de Neuquén con destino a Roca, ya que la propia comunidad zíngara neuquina los rechaza.

Siguiendo la investigación, se supo que el hombre de 40 años que se llevó a la joven tiene intenciones de casarla con su hijo que tiene 22 años.

Por ahora, la justicia y la policía trabajan en el caso y tal como informamos, recibieron un video en el que la joven manifiesta que se encuentra bien y que desea quedarse con la familia que la raptó.

A los fines legales, ese video no tiene peso porque podría haberlo realizado bajo amenaza y además porque es una menor de edad. Si bien hay costumbres en la comunidad gitana, también la justicia debe hacer cumplir la ley, más en un caso donde la propia familia ha realizado la denuncia del caso.