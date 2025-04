Le dispararon para robarle su moto enduro en el Metrobús de Neuquén

"Venía del centro, de un cumple familiar, por Avenida del Trabajador , y pasando la rotonda del Gregorio Álvarez, dos cuadras más allá, hacia el oeste, me pasó una moto muy cerca. Le di espacio para que pase, y me empezó a gritar el acompañante del motociclista", comentó, en diálogo con LMNeuquén . Su identidad no será revelada en resguardo de su integridad.

Así comenzó su relato la víctima, un poco más tranquilo ahora que la puede contar. Es que para robarle la moto, los ladrones le dispararon. No fue porque se resistiera y no quisiera entregar la moto. Así, de la nada, ejecutaron un tiro a su costado. Se supone que para amedrentarlo.

La Comisaría 21 del barrio Melipal tomó intervención en el hecho. La Comisaría 21 del barrio Melipal tomó intervención en el hecho.

"El de atrás sacó un arma, me gritaba para que me baje de la moto, que la tire. Yo frené y disparó para el costado, en dirección a la calle. Fueron dos segundos. Cuando escuché el disparo, tiré la moto y le dije que se la lleve. 'Caminá, caminá para atrás', me dijo. Se subió a la moto y se fue. Eso, la moto no está más", lamentó el joven que la usaba para ir a trabajar a Cipolletti.

No pudo verles las caras a los motochorros porque ambos llevaban casco de seguridad. Pero haciendo memoria el joven víctima del robo recordó que se los había cruazado la cuadra anterior. "Ellos estaban más adelante, en el semáforo. Y después se pusieron detrás mío. Evidentemente me estaban mirando, ahora que me pongo a pensar", advirtió.

Le dispararon para robarle su moto en el metrobus.mp4

De la nada, ejecutaron un disparo

Comentó también que en el momento nunca pensó que "tan fácilmente le fueran a disparar" y al retroceder, pensó también que le iban a seguir disparando. Afortunadamente no fue así, ya que una vez que se hicieron de su moto enduro huyeron del lugar. "Yo no vi para dónde fueron. Vi que arrancaron, sin ver para atrás, pero todo esto pasó delante de otros testigos. Había un hombre con su mujer en la parada del colectivo y una pareja que venía en un Volkswagen Gol. Ellos dicen que dieron la vuelta y fueron hacia la rotonda del Gregorio Álvarez", recordó.

Paro CGT calles vacias metrobus Sebastián Fariña Petersen

Alguno de los testigos llamó enseguida a la Policía y concurrió al lugar personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal, donde el joven luego tuvo que radicar la denuncia. Una vez en el lugar, los efectivos desplegaron algunas diligencias, como el rastreo del proyectil que impactó contra la cinta asfáltica.

En cuanto a la moto robada, el damnificado brindó algunas característica a los fines de colaborar con su búsqueda. Se trata de una Honda XR190, color blanca, con algunos detalles rojos.

"Uno de los testigos vino, me preguntó si estaba bien. Otro pensó que me habían disparado porque escuchó el disparo. Pero por suerte no fue así". El joven motociclista víctima del violento robo.