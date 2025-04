Bronca en el Club Atlético Neuquén por destrozos y robos: se llevaron hasta las hamburguesas

"Sentimos enojo e impotencia al ver que haya personas dispuestas a causar tanto daño y maldad, especialmente cuando nosotros trabajamos día a día para mejorar y hacer crecer nuestro club", expresaron desde el club a través de Facebook donde también destacaron: " lo que no te mata te fortalece, y nadie va a hacer que bajemos los brazos y saldremos adelante una vez más ".

ON - Guitierrez club Atletico Neuquen (12).jpg Omar Novoa

Los destrozos

Todo sucedió la noche del sábado cuando justo el presidente del club estaba de viaje por cuestiones personales y había dejado encargado a un señor mayor que es sordo. En este marco, los delincuentes decidieron elegir ocultos en la oscuridad y dejaron en evidencia una mezcla de violencia y negligencia.

"Rompieron como seis o siete aberturas, se encargaron de romper todos los hierros de las ventanas, entraron en todos los lugares que era posible entrar y encontramos un televisor tirado en la cancha, una máquina, se llevaron algunas otras cosas, la memoria de las cámaras", dijo el presidente y detalló que dejaron una máquina de cortar pasto a explosión tirada en la cancha del fondo, pero sí se llevaron las hamburguesas que estaban en el freezer.

En cuanto al recorrido que hicieron una vez adentro, Gutiérrez precisó que pudieron determinar que entraron a la secretaría del club, luego a la cantina, después al quincho, y el albergue. "Después del albergue aparentemente han bajado, se metieron a los vestuarios y nos llama la atención que no usaron la llave, porque encontraron un manojo de llaves, pero entraron a los vestuarios rompiendo puertas, cortaron un candado".

WhatsApp Image 2025-04-21 at 09.19.10 (2).jpeg

Además, señaló que fue extraño que siendo un club deportivo no se hayan robado elementos relacionados: "pensé que se iban a llevar pelotas, pero aparentemente no se llevaron ninguna" y agregó que de la caja registrada del buffet se habrían llevado solo 10.000 pesos de cambio por lo cual manifestó: "no sé si buscaban otra cosa".

WhatsApp Image 2025-04-21 at 09.19.10 (1).jpeg

La bronca y los desafíos

Las pérdidas materiales fueron difundidas a través de imágenes por el club: hierros doblados, puertas destrozadas, elementos rotos. A partir de esta situación, los responsables del club decidieron tener todas las puertas de acceso soldadas para impedir nuevos robos.

"La verdad que te da mucha, mucha bronca; lo peor de todo no es solamente lo que se llevaron, sino todo lo que rompieron", sintetizó Gutiérrez y advirtió que tendrán que cambiar todas las cerraduras por el manojo de llaves que fue robado.

Además, si bien advirtió que su hija hizo la denuncia a la mañana, también apuntó que ya habían sufrido un robo pero no habían podido recuperar las cosas y anunció que las actividades de entrenamiento seguirán a pesar de las adversidades.