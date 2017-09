¿Puede ser peligroso despertar a un sonámbulo?

Antes de darle una respuesta certera a esta pregunta, cabe destacar qué es exactamente el sonambulismo. “Es un estado mezcla de sueño profundo y vigilia”, aseguró el doctor Eduard Estivill, director de la Clínica del Sueño Estivill y de la Unidad del Sueño del Hospital de Cataluña. Y agregó: “La persona sonámbula parece despierta: camina con los ojos abiertos pero, en cambio, no contacta con nadie ni recuerda nada el día siguiente”. Este trastorno se presenta sobre todo en la primera mitad de la noche y es más frecuente en niños hasta la pubertad, aunque algunos adultos pueden continuar con esta tendencia y presentar episodios similares. El doctor señaló que este trastorno “afecta a entre un 10% y un 12% de niños y niñas y sólo a un 1% de adultos”.

Ante la creencia popular que afirma que despertar a un sonámbulo puede ser muy peligroso, el doctor Estivill se mostró rotundo: “Es totalmente mentira, es falso. El único problema es que cuesta mucho despertarlo, ya que está en una fase de sueño profundo, que es la más larga y tiene lugar a primera hora de la noche”.

Y claro, cuando se despierta el sonámbulo está confundido, no es consciente de estar sufriendo un episodio y hasta puede que presente algunos signos de mal humor ya que no entiende qué sucedió. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de actuar? “Hablarle con palabras cortas y sin gritar. Intentar guiarlo de nuevo hasta la cama”, recomendó el especialista. “Se le puede decir ‘vení, vamos a la cama’, porque no va a entender frases más elaboradas”.

Otra idea que se cree es que el sonámbulo puede llegar a lastimar a alguien, pero eso no es posible. Mientras dure el episodio, quien lo padece, sólo hará aquello que aprendió, lo que sabe hacer. Es decir, jamás realizará algo que no sepa y que no domine, como matar a alguien o tirarse por la ventana. Eso sí, el sujeto está torpe -podría tropezar con facilidad, confundir objetos y más- por lo que se deberá protegerlo al máximo: cerrar bien las ventanas y puertas, evitar las escaleras y, si eso no es posible, poner unas barandas u otras medidas para ayudar a sus movimientos.

Por otro lado, y teniendo en cuenta cómo se trata el sonambulismo, Eduard Estivill mencionó: “Con la historia clínica del paciente es suficiente para saber lo que sufre, no se precisan pruebas de sueño ya que las características clínicas siempre son similares. Se suele desarrollar en niños que duermen menos horas de las necesarias (8). Si duermen más horas, mejoran”.

Sin embargo, el origen de este tipo de situaciones no siempre es tan simple de encontrar. “Si la causa son las apneas del sueño causadas por unas amígdalas grandes, el tratamiento es quirúrgico. No hay tratamiento farmacológico”, lamentó el doctor.

Con seis horas de sueño no alcanza

Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania , de Estados Unidos, dormir seis horas es sinónimo de no haber descansado ya que esa cantidad de horas de sueño contribuye a que las personas se sientan agotadas, de mal humor y con problemas de rendimiento durante el día. En cambio, dormir al menos ocho horas es clave para poder rendir al día siguiente.