¿Qué cosas nos molestan de los hombres en el sexo?

Aunque cada pareja viva su sexualidad de una forma particular, la psicóloga y sexóloga Raquel Graña desarrolló un informe en el diario Clarín basada en las consultas que hizo a lo largo de su carrera, conformando una especie de tips con lo que más les molesta a las mujeres de los hombres a la hora de la sexualidad.

El primero es la seducción, lo preliminar. El clítoris, a pesar de ser el equivalente al pene masculino, suele quedar olvidado o en un segundo plano, mientras que en otras ocasiones los hombres no saben cómo estimularlo y pueden dañar a la persona.

Para mejorar este punto es necesario que cada mujer le explique a su compañero cómo acariciarlo, lamerlo o tocarlo. Algunas mujeres se quejan de que los hombres no se dan cuenta de que las relaciones eróticas incluyen toda la piel. Mientras que algunos hombres consideran que si están una hora penetrando a su pareja lograrán que alcance el clímax, lo cierto es que lo único que consiguen es que ella se canse y termine irritada, tanto emocional como físicamente.

Algunas parejas, cuenta la sexóloga, llegan a consultar por haber caído en la rutina. Cuentan con una o dos posturas sexuales que repiten una y otra vez, sin experimentar nada más. El problema: la falta de comunicación.

La higiene es otra consulta permanente. Muchas mujeres se quejan de la falta de higiene de su pareja. Esto se debe a que ellas mantienen una higiene constante preocupándose en todo momento por sus olores, mientras que a su compañero no le causa ninguna desazón. Los hombres deberían saber que algunas mujeres dejan de tener relaciones sexuales con ellos por cómo les huele el aliento al no lavarse los dientes (sobre todo por la mañana) o por no ducharse diariamente o después de una actividad de esfuerzo.

Y finalmente, repasa la sexóloga, está el egoísmo: que los hombres sólo piensan en ellos. Por suerte cada vez son más las mujeres que toman la iniciativa y se quejan cuando no logran el placer que desean. Lo importante de este estudio y este repaso es que se debe promover que la relación erótica se centre en el placer general, en toda la extensión del cuerpo.

El verano, motor de la infidelidad

En el plano biológico, la mayor luminosidad estimula la hipófisis y, con ello, la producción de hormonas. El buen tiempo genera entusiasmo, mayor actividad y una nueva mirada sobre el cuerpo. En rigor, los ciclos climáticos influyen en la conducta sexual de todas las especies, incluida la nuestra.