SOEL ALEJANDRO CAMILO SALEM 28/01/05 â€“ 28/01/19

SOEL ALEJANDRO CAMILO SALEM 28/01/05 – 28/01/19

14 años... y otra hoja se desprende del almanaque, pasa el tiempo cronológico, pero no en nuestros corazones; el amor está intacto, como ayer, hoy y siempre. Tu recuerdo late cada día igual y nos acompaña, porque vos no te has ido, hijo, vos siempre estás!!! Caminás a nuestro lado y al de los que siempre nos acompañan; te recuerdan con cariño y cuentan cosas que vivieron juntos; los amigos que también te recuerdan con tus cosas lindas, tan tuyas. Por todo eso, hijo querido, tú no te has ido, siempre estás!!! con tu sonrisa pícara y tierna. Te amamos, hijo querido. Papá y Mamá