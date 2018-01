SOEL ALEJANDRO CAMILO SALEM

Querido hijo: Otro año más, otra hoja del calendario que se desprende; son 13 años de tu partida; parece que fue ayer en nuestros corazones. Porque vos no te has ido, no has sido olvidado y sólo están ausentes los seres que se olvidan. ¡Vos siempre estás! En nuestros corazones, a nuestro lado caminando, si nos reunimos, estás vos, si lloramos nos enjuagas las lágrimas con sólo pensar en vos y si reímos, tu tierna sonrisa ríe con nosotros. Estás presente en los que siempre están llevándonos de la mano, no nos dejan, nos acompañan con el mismo cariño que vos brindaste. Hoy te recordamos con mucho amor, con ternura, con tu risa inolvidable y será siempre así, porque vos no te has ido hijo. ¡Vos siempre estás! Mamá y Papá