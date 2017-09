Una actriz porno denunció a Facebook por censura

“El 11 de agosto subí a Facebook una foto de una sesión artística que hicimos con otros trabajadores sexuales. A los 15 minutos me la eliminaron y bloquearon la cuenta por 30 días, aunque no se veían mis pezones ni había desnudos”, contó Riot a los medios. Es por eso que la activista denunció a través de una carta documento a Facebook Argentina aunque por ahora no tuvo respuestas.

“No puedo visibilizar las distintas acciones y actividades que estamos llevando adelante junto al sindicato de trabajadoras sexuales del cual soy parte (Ammar) ni puedo responder los mensajes que recibo día a día; muchos son consultas o pedidos de ayuda por violencia de género o discriminación”, denunció.

Se trata de una imagen que “no viola los términos y condiciones” de la red social. Y por eso presentó un amparo con el patrocinio de los abogados Alejandro Mamaní y Jimena Gibertone en el Juzgado Civil N° 100, a cargo del magistrado subrogante Alejandro Verdaguer. La demanda resulta novedosa porque generalmente se busca que ciertos contenidos se den de baja. Este caso es al revés.

Lo durmió en el hotel y le robó $16.000

Un hombre de 46 años fue víctima de lo que en la jerga policial se conoce como viuda negra en un hotel alojamiento de Godoy Cruz, Mendoza. La víctima había contratado los servicios de una prostituta que, al parecer, lo drogó, le robó 16.000 pesos y escapó sin dejar ningún tipo de rastro.