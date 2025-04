Las perlitas del debate porteño: ñoquis, Fernando Gago y una candidatura anticipada para 2027

Uno de los momentos más llamativos ocurrió en el inicio mismo del debate. El candidato del Frente de Izquierda, Luca Bonfante, aprovechó su primera intervención para lanzar una chicana directa contra el vocero presidencial, Manuel Adorni , representante de La Libertad Avanza. "Me alegra mucho que haya venido Adorni porque hoy es 29, hoy es su día... el día del ñoqui ", expresó, en alusión tanto a la fecha tradicional de consumo del plato como a la crítica de ser un supuesto empleado estatal sin funciones concretas.

Embed “Soy zurdo, socialista y me alegra que Adorni esté acá porque hoy es 29. Hoy es su día, el día del ñoqui” Así se presentó el candidato @lucabonfante_ del @PrensaIzquierda en el debate de los candidatos a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires #LACIUDADDEBATE pic.twitter.com/kf8yspuPOu — Canal de la Ciudad (@CanalCiudadBA) April 29, 2025

Bonfante se definió como "zurdo y socialista", y manifestó ser “lo que más odia este gobierno”. Con un tono firme, agregó: “Lo digo con orgullo, porque me representan los valores de solidaridad y de no panquequear”. Su intervención se alineó con la estrategia discursiva del Frente de Izquierda, que viene apostando a la confrontación directa con el gobierno nacional y con sus aliados locales.

"Si no preguntale a Fernando Gago"

Otro pasaje llamativo tuvo como protagonista a Ricardo Caruso Lombardi, actual candidato por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y exentrenador de varios clubes del fútbol argentino. Fiel a su estilo, Caruso recurrió a una metáfora futbolera para cuestionar el desempeño de los actuales dirigentes: “El fútbol es como la política: si hablás mucho y no hacés nada, no sirve. Esto se maneja con resultados; si no, preguntale a Gago”.

El comentario hacía alusión lógica al -ahora- exdirector técnico de Boca, Fernando Gago, quien fue despedido tras la derrota en el Superclásico ante River. El uso de analogías deportivas es habitual en Caruso Lombardi, que se ha convertido en un personaje llamativo del actual escenario electoral porteño.

Embed ♂️ De no creer: #CarusoLombardi comparó su campaña política con la salida de #Gago



"Acá se maneja todo con resultados, si no preguntale a Gago que por un partido se tuvo que ir", dijo en el debate previo a las elecciones legislativas en CABA



"Si hablas mucho y no hacés… pic.twitter.com/Y2fz4pxvLG — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) April 30, 2025

"Quiero volver"

El cierre del debate sumó un nuevo elemento a la agenda política futura: la declaración sorpresiva de Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño y ahora candidato a legislador. En su intervención final, Rodríguez Larreta aseguró: “Quiero volver a ser jefe de Gobierno de la Ciudad”. La frase fue interpretada como el lanzamiento anticipado de su candidatura para 2027. También criticó la actual gestión porteña, a cargo de Jorge Macri, y remarcó que durante sus ocho años de gobierno “las promesas se cumplieron”.

“Todos vemos cómo está la Ciudad, no es lo que era. 500 días, cero obras”, afirmó, y apuntó también contra la inseguridad: “La gente tiene miedo, parece el conurbano”. En su cierre, pidió más gestión y menos política, en una crítica indirecta al tono confrontativo que dominó buena parte del debate.

Embed Quiero volver a ser Jefe de Gobierno.#LaCiudadDebate pic.twitter.com/pLqHFXPf7I — Larreta (@horaciorlarreta) April 30, 2025

Otros cruces

El cruce entre Adorni, Lospennato y Leandro Santoro fue otro de los ejes más intensos de la jornada. Manuel Adorni criticó duramente a la gestión del kirchnerismo y defendió el accionar del actual gobierno en materia de piquetes y orden público. Silvia Lospennato, en respuesta, señaló: “Sos un buen vocero, pero es una elección de legisladores”, marcando una diferencia entre el rol comunicacional que ocupa Adorni en el Ejecutivo nacional y el cargo al que ahora aspira.

Por su parte, Lula Levy, candidata por Evolución, interpeló a Rodríguez Larreta con una crítica directa: “Te voté, pero me decepcionaste”. Le reprochó su silencio político tras dejar la jefatura de Gobierno y cuestionó la designación de Jorge Macri.

Las elecciones del 18 de mayo definirán la nueva composición de la Legislatura porteña que renueva la mitad de sus bancas, en un contexto marcado por la polarización, la reconfiguración de fuerzas internas y la aparición de nuevos actores políticos. El debate dejó claro que, más allá de los nombres, la contienda en la Capital Federal será intensa, y cada palabra –o gesto– cuenta.