El hecho ocurrió cuando la comunicadora fue a cubrir una presentación del exitoso grupo en Santa Fe. “Yo había ido a cubrir una obra de Midachi a Santa Fe, porque después venían a Córdoba y quería hacer un anticipo. Fuimos al camarín, previo al show, y entonces él me toca la cola, tipo como hizo Ari Paluch. Así como si se notara y no se notara”, contó la periodista en una nota.

“Mucha gente sabe que me niego a entrevistarlo. Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. En un momento, él me escanea, me mira las tetas, me mira el culo y me dice: ‘ah, de atrás no estás nada mal tampoco’”, agregó sobre el hecho, que ocurrió en 2009.

Embed

Desahogo

El testimonio de la periodista provocó un impacto inmediato. El Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) expresó solidaridad y luego surgieron múltiples mensajes de apoyo, entre ellos uno del colectivo Ni Una Menos.

“Hoy me siento con la esperanza de que esto pueda ayudar a otras mujeres, a otras periodistas y a otras alumnas de periodismo a que se animen a hablar. A que se acabe algo que yo tengo atravesado hace 10 años, porque lo pasé muy mal. Canal 10 fue la mejor experiencia de mi vida y el paso decisivo para que yo vaya a El Doce, pero también fue un contexto de crisis”, afirmó la periodista.

Las denuncias sobre violencia de género y acoso siguen saliendo a luz bajo el lema “No es no”, que impuso la actriz Calu Rivero.

Otra terrible experiencia

Pérez Ruiz despidió a Lito Cruz con un duro mensaje tras confesar que fue acosada por el actor. “Murió #LitoCruz Lo respeto como actor, no como persona. Prometí nunca más hacerle una nota. ¿La razón? Me manoseó antes de hacerle una nota”, escribió en Twitter.