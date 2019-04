Una ugandesa de 39 años cría sola a sus 38 hijos

“Crecí llorando, mi hombre me ha causado mucho sufrimiento”, contó la mujer, rodeada por algunos de sus niños. “Toda mi vida se ha ido cuidando a mis hijos y trabajando para ganar algo de dinero. Comencé a tener responsabilidades de adulto siendo muy joven. No he tenido alegría, pienso, desde que nací”, se lamentó.