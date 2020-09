Viaje en pausa: la familia nómade neuquina que pasa la cuarentena en Guatemala

View this post on Instagram

INCREÍBLES AÑOS EN VIAJE! ♀️ + 80 MIL kilómetros + de 500 ciudades y pueblos Mellizas nacidas en viaje Muchisimos amigos Mucho amor Un terremoto/varios sismos Miles de historias Un trabajo que amamos. Hasta una pandemia mundial. Siempre pienso si tuviéramos que resumir todo lo que hemos vivido en el viaje en un sola frase, esa frase sería "UN SUEÑO CUMPLIENDOSE DIA A DIA" con todo lo bueno y lo malo, lo volveriamos a vivir una y mil veces más! #FamiliaNomade #DeViajePorElMundo #6AñosDeViaje #ArgentinosPorElMundo #Sueños #CumpliendoSueños