Video: así se prendió fuego una camioneta en Ruta 7

Según explicó el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, intervinieron ante el pedido de un particular. “No tenían comunicación con la policía porque dice que llamaban al 100 y no se podían comunicar. Así que, bueno, a nosotros nos ingresa un llamado de un particular y por eso salimos. Obviamente, ante la necesidad de ayudar. Más allá que no es nuestra jurisdicción, pero estamos muy próximos. Por eso salió la dotación”, señaló Álvarez a LMNeuquén.