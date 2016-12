A los perros también les puede gustar un chapuzón

Cuando los humanos nos tiramos al agua y movemos los brazos y las piernas con toda la cabeza en la superficie, es común que ese estilo se llame “perrito”, una forma de dar por hecho que todos ellos saben nadar. Y la realidad es que hay razas que, por instinto, son fanáticas del agua; y otras que le escapan. Y estas últimas, al no tener habilidad natural, deben aprender, aunque sin que esto les garantice tener un resultado eficaz. Incluso, contrariamente a lo que se suele pensar, tirarlos al agua para que pierdan el miedo sólo va a provocar que tengan aún más temor.

Los labradores, golden retrievers o terranovas son genéticamente unos especialistas y, si además tienen la chance de compartir el momento con sus dueños, será una inmejorable ocasión de juego, ya sea en una pileta, un lago, un tanque o el mar, aunque en este caso hay que estar muy atentos a que las olas y las corrientes no los arrastren, y no perder de vista la temperatura del agua.

Es importante tomar algunos recaudos, como impermeabilizar los oídos aplicando aceite de bebé antes de entrar en contacto con el agua y alcohol boricado después. Incluso, si nuestra mascota tiene orejas largas, hay que secarlas bien luego de salir del agua para evitar infecciones, como una otitis. Se recomienda también tener en cuenta que el cloro no afecta ni la piel ni los ojos del animal, aunque sí le puede causar diarrea si el perro toma agua de una pileta.

Juego divertido: Los labradores tienen instinto acuático. Y si se meten con los dueños, es un juego ideal.

No le insistas si no quiere meterse

Por Sergio Gómez (veterinario)

A diferencia de los gatos, a los perros les encanta el agua, especialmente a las razas terranova, golden retriever y labrador. Los problemas que le trae el agua a tu mascota son la otitis y los parches húmedos (dermatitis en zonas que no quedan bien secas). Siempre un poco de alcohol boricado en cada oreja ayuda. Si tenés pileta, es bueno que le enseñes a salir por si se llega a caer. ¿Cómo? Mostrándole la salida y llamándolo desde afuera con unas galletitas. Sin embargo, como no a todos los perros les gusta el agua, no le insistas si no quiere meterse porque se puede asustar y lastimarte. Las mascotas que le tienen pánico al agua no quieren que los mojes ni con una manguera. Y estos perros, como los gatos, se higienizan solos. Sí te recomendaría que en estos casos uses la espuma seca o sólo cepillarlo si lo querés ver prolijo. Cuando el animal no quiere, no quiere. Y te lo va a hacer saber.