A San Cayetano

Oh, glorioso San Cayetano, padre de la providencia. No permitas que en mi casa falte el pan y haz que tu intercesión me alcance las gracias espirituales y temporales que pido. Pídase la gracia que se desea conseguir. Padre Nuestro, Avemaría y Gloria. Por favor, escucha nuestro pedido. R.A.