El Gobierno provincial actualizó el valor de este trámite obligatorio para circular. Los nuevos precios según el tipo, peso y tamaño del vehículo.

VTV 2026: qué vehículos están exentos y cuál es el nuevo precio para la Provincia de Buenos Aires desde octubre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , el control periódico y obligatorio para comprobar el estado mecánico de autos, motos y camiones de carga. Este trámite es indispensable para circular en todo el territorio bonaerense. Y quienes no lo tengan, pueden afrontar fuertes multas.

Los nuevos valores, que comenzaron a regir a partir del 16 de octubre, fueron oficializados por el Ministerio de Transporte provincial a través de la Resolución 361-MTRAGP-2026, publicada en el Boletín Oficial. Los importes actualizados se aplican en todas las plantas habilitadas de Buenos Aires al momento de hacer la revisión, sin importar cuándo se sacó el turno.

Los precios ya actualizados de la VTV muestran un incremento de 17,6% . Esto se debe a que el trámite está atado a los salarios del sector y, según el sistema vigente, la tarifa básica de la verificación debe equivaler al 7% del sueldo de un operario de categoría 1. Dicho salario quedó fijado en $1.630.085,67 para el período de abril a junio de este año, y a partir de esa cifra las concesionarias pidieron elevar los montos.

La VTV ya muestra un aumento superior al 17%.

De esta manera, así quedaron los valores (incluyendo IVA) según el tipo de vehículo, el tamaño y el peso:

Vehículos

Hasta 2.500 kilos: $114.105,99

Más de 2.500 kilos: $205.390,78

Motovehículos

De más de 55cc y hasta 200cc: $45.642,40

De más de 200cc y hasta 600cc: $68.463,59

De más de 600cc: $91.284,79

Remolques, semiremolques y acoplados

Hasta 2.500 kilos: $68.463,59

Más de 2.500 kilos: $102.695,39

Qué vehículos están obligados a hacer la VTV y cuáles están exentos o tienen descuentos

Se debe cumplir obligatoriamente con el trámite en los siguientes casos:

Autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses).

radicados en la Provincia que hayan cumplido los (24 meses). Motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

El valor de la VTV depende del tipo de vehículo, además de su peso.

Por otro lado, el Gobierno bonaerense precisó que existen determinados grupos que están exentos del pago de la VTV. Entre ellos se encuentran:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos .

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, sean provinciales y/o municipales, y los especiales de . Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad. En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Además, en estos casos se contempla una importante bonificación:

Vehículos de veinte (20) o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría. Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa. Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Cómo se paga la VTV

En la mayoría de las plantas, el pago se realiza de forma anticipada desde la web al momento de solicitar el turno, utilizando tarjeta de débito, crédito o código QR. Algunas plantas cuentan con sistema híbrido y también permiten abonar directamente en el lugar. Antes de sacar turno, se recomienda verificar la modalidad de pago.

En la VTV se inspeccionan 11 grupos de elementos de seguridad y emisiones.

Si una planta figura con sistema de prepago, el turno debe abonarse obligatoriamente desde la web antes de asistir. En estos casos, no es posible pagar el mismo día, por lo que si no se completa el pago previamente, el turno no queda confirmado.

Cuándo hay que se hacer la VTV

El momento del año en que cada conductor debe cumplir con la VTV depende del último número de la patente del vehículo. Cada dígito tiene asignado un mes específico y quedará establecido como la fecha de vencimiento. El cronograma es el siguiente: