Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 3 de julio

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Le llegará una bonificación económica. Mayor actividad laboral que de costumbre, pasará. Cuidado con el sol, proteja su piel.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. No se deje utilizar por un sablista cercano. Afronte las críticas y siga adelante con su proyecto laboral. Cuidado con las malas posturas; la espalda puede resentirse.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Envíe flores a esa persona tan especial. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Los fines de semana son para descansar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Por fin se siente querido y es gracias al diálogo establecido. Podría hacer una mala inversión debido a un mal consejo. La creatividad es básica en su trabajo. Yoga o taichí para mejorar el cuerpo y la mente.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Apoyo incondicional en su entorno afectivo. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Contará con personas que le van a facilitar el trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.