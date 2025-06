Alexis Sánchez admitió que está hablando para volver a River y reveló si se dará o no

El experimentado delantero de 36 años confirmó que hubo acercamientos desde Núñez, aunque dejó en claro que, al menos por ahora, no contempla un regreso al club argentino. “Me habían contactado desde River la otra vez, pero a veces uno quiere estar en Europa. Me gusta el fútbol europeo. Se verá, porque hay muchas puertas abiertas. La idea es tener una continuidad en el fútbol”, expresó el futbolista en zona mixta, después de la caída ante la Albiceleste.

Las palabras de Alexis no sorprendieron a los dirigentes ni al cuerpo técnico de River. El contacto que menciona no es nuevo: se produjo a mediados de 2024, cuando el delantero finalizaba su vínculo con el Inter de Milán y analizaba opciones para continuar su carrera. En ese entonces, desde el club de Núñez se interesaron por su situación contractual, y aunque hubo charlas informales, el atacante priorizó seguir en Europa y terminó firmando un contrato por dos años con el Udinese, equipo donde comenzó su trayectoria en el Viejo Continente.

El club italiano, que lo había adquirido en su momento desde Cobreloa, fue su primera puerta de entrada al fútbol europeo. En esa etapa inicial, antes de asentarse definitivamente en Italia, Alexis fue cedido en préstamo dos veces: primero a Colo-Colo en la temporada 2006/07, y luego a River Plate en 2007/08, cuando apenas tenía 19 años.

Alexis 1.jpg Alexis Sánchez enfrentó este jueves contra la Selección

El deseo de Alexis Sánchez de seguir en Europa

Aquella breve etapa en Núñez dejó una marca, pese a que no fue del todo extensa ni regular. Alexis llegó al Millonario bajo la dirección de Daniel Passarella, pero apenas disputó seis partidos debido a constantes convocatorias a la selección chilena y una lesión de tobillo que lo dejó fuera durante gran parte del segundo semestre de 2007. Su regreso se dio en la última fecha del Torneo Apertura, ya con Jorge Gordillo como técnico interino, en la previa de la llegada de Diego Simeone.

En su reciente testimonio, Alexis Sánchez también aclaró que no solo desestima volver a River, sino que tampoco contempla por el momento regresar a Universidad de Chile, club con el que se lo ha vinculado repetidamente. “Yo todavía me veo en Europa, físicamente me siento espectacular y solo necesito continuidad”, afirmó, dejando en claro que su presente y su energía siguen puestos en la alta competencia del fútbol europeo.