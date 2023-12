Bombazo en la Fórmula 1: ¿Verstappen y Hamilton pueden ser dupla?

Sin embargo, esas negociaciones "nunca se produjeron" y Hamilton prolongó por dos años su relación con Mercedes. El principal asesor de la escudería Red Bull, Helmut Marko, consideró "imposible" la conformación de una dupla entre Max Verstappen - Lewis Hamilton.

si202304010265.jpg El mexicano Checo Pérez continuará como compañero de Verstappen en Red Bull durante 2024, mientras que Mercedes también confirmó la continuidad de George Russell junto a Hamilton.

Marko recordó: "Christian (Horner) me informó y me mostró el mensaje de texto que recibió, pero yo le dije: 'Hamilton y Max (Verstappen), eso no funciona’. Simplemente es algo que nunca va a pasar. Así que le dije a Christian que de ninguna manera podía ser posible la llegada de Hamilton a Red Bull".

"Hubo demasiada acción y hubo tensión en 2021. Y por otro lado, no podemos permitirnos tener a los dos pilotos más caros en un mismo equipo", subrayó Marko. El hecho al que hace referencia el austríaco fue la disputa del título, donde Verstappen le arrebató el octavo campeonato mundial al británico en la última vuelta de la temporada.

¿Lewis Hamilton estuvo cerca de retirarse?

Esa carrera dejó una marca en la vida de Hamilton, quien incluso recientemente admitió que consideró retirarse por la frustración que le produjo. El evento no era menor: de consagrarse campeón, Lewis podía superar el histórico récord de Michael Schumacher, quien al igual que él tiene siete campeonatos del mundo.

“Por supuesto que sí”, respondió cuando le consultaron si el retiro fue una opción tras perder la carrera. “Pasaron muchas cosas por mi mente durante ese período”, confesó el piloto, avalando las versiones que circularon durante todo ese verano respecto a su futuro.

"Pero creo que una de las peores cosas que puedes hacer es tomar decisiones basadas en las emociones, porque cuando estás emocional y en el calor del momento, normalmente no tomas decisiones”, comentó sin embargo.

"Las emociones estaban altas, fue un período realmente difícil, así que solo tuve que esperar a que las cosas se calmaran y a que tuviera claro mis pensamientos y luego pudiera tomar las decisiones correctas”, explicó el número 44.

"Estaba con mi sobrina y mi sobrino y estaba en un lugar hermoso, en Hawái, con mi familia, y estaba en un punto en el que me sentí realmente contento y sentí que simplemente quería levantarme y seguir adelante”, concluyó Hamilton sobre la motivación para volver a subirse al monoplaza e intentarlo de nuevo.