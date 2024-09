Cipolletti cerró la Reválida con otro empate y ya tiene rival para los playoffs

El equipo de Gabriel Nasta igualó con Sol de Mayo cero a cero en La Visera y es uno de los dos equipos del país que no perdió en la segunda fase.

La Reválida del Federal A llega a su fin y Cipolletti , que mantuvo la categoría tres fechas antes y se clasificó para la siguiente ronda , igualó sin goles con Sol de Mayo en La Visera de Cemento. Gabriel Nasta puso un equipo con muchos cambios para darle rodaje a varios futbolistas que no venían siendo titulares. El Capataz está invicto desde la llegada del entrenador y este domingo conoció a su rival para lo que viene.

Los equipos de la Reválida se cruzan con los que no clasificaron a semifinales en la zona Campeonato. Desde allí, el emparejamiento determinó que Sol de América de Formosa sea el rival en la próxima etapa, comenzando la serie en La Visera y finalizando en la provincia norteña ubicada a dos mil kilómetros.

Sol terminó sexto en la zona 2 de la fase Campeonato con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cuatro caídas.

Por su parte, Deportivo Rincón, que ganó la zona A, irá frente a Defensores de Villa Ramallo. El próximo fin de semana no habrá actividad, por lo que los partidos de ida de las respectivas series se disputarán recién el 29 de septiembre.

cruces federal a.jpg Fuente: captura Interior Futbolero

Cipolletti y otro punto para sumar

El partido fue una ratificación de lo que pasó durante el torneo desde ambas partes. Cipo casi no sufrió en defensa, incluso con una formación que tuvo varios cambios. La deuda estuvo adelante, donde le costó generar situaciones y las aproximaciones al área rival le pasaron lejos al arco, algo que le viene ocurriendo desde que arrancó el año.

Las tareas de Jeremías Langa, Ignacio Montero, Mauricio Quilodrán y Sergio Ranquehue fueron positivas teniendo en cuenta que se trata de jugadores que vienen desde hace años en el club, en algunos casos desde la Liga y en otros desde las inferiores.

cipo sol michelena.jpg

Por su parte, lo de Sol de Mayo fue aún más limitado, con un equipo que fue de mayor a menor en la temporada y que teniendo que hacer un gol para clasificar nunca fue a buscar el partido.

"Fue una buena actuación del equipo, acorde. Muchos chicos, sostenidos por algunos grandes", declaró el entrenador de Cipo apenas terminado el partido.

SÍNTESIS

Cipolletti: Alex Verón; Tomás Páez, Jeremías Langa, Manuel Berra, Ignacio Montero; Matías Carrera, Mauricio Quilodrán, Sergio Ranquehue, Manuel Liendo; José Michelena y Henry Sáez. DT: Gabriel Nasta.

Sol de Mayo: Kevin Semeniuk; José Gilé, Agustín Herrera, Abneet Bharti, César Martínez; Lucas Quilen, Leonardo Morales, Miqueas Martínez, Ignacio Zanzi; Fernando Valdebenito y Nicolás Mazzola. DT: Diego Galván.

Cambios: ST 14 Matías Kucich, Nicolás Iachetti y Santiago Jara por Páez, Liendo y Michelena (C), 30 Denis Lara por Quilodrán (C), 35 Jhean Carlos Piedrahita y Diego Dietz por Zanzi y Quilén (S), 40 Lucas Argüello por Ranquehue (C).

Árbitro: Jonathan Correa

Cancha: La Visera