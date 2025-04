Cipolletti y su primera semana victoriosa del año: qué dijeron los jugadores

La goleada por 4 a 0 sobre Brown de Madryn trajo alivio a Cipolletti . No solo porque fue el primer éxito del Federal A en la temporada 2025, sino por la forma en la cual el equipo respondió en la tercera fecha, que fue su debut como local tras dos derrotas fuera de casa. El entrenador metió mano en el equipo y el Albinegro pudo hacer lo que no había logrado en el inicio del certamen: mantener el arco en cero.

El experimentado delantero marcó el tercero contra los de Chubut y el segundo suyo en el torneo. "Como siempre le digo a los chicos, que no dejemos de confiar porque tenemos buen plantel. Las situaciones que generamos se nos van a dar en algún momento. Esta vez estuvimos finos y se nos dio" , agregó.

ibarra cipo gol.jpg A lo lejos, Ibarra festeja su gol contra Guillerm Brown. Antonio Spagnuolo

En cuanto a la cancha, fue la primera vez para él y varios de los refuerzos en La Visera. "Nos estamos familiarizando, es medio raro el tema de los piques y eso, pero nos acostumbramos rápido y por suerte pudimos ganar", valoró.

Además, Ibarra le agradeció al público que llegó en buen número para su primera vez en el torneo: "La gente acompaña mucho, está muy bueno. Ganar así con la gente y jugando así es positivo".

El goleador inesperado

Metió un doblete contra Guillermo Brown y lleva tres en el certamen. Andrés Almirón está mostrando gran nivel y efectividad tras su reciente arribo a Cipolletti.

"No me lo esperaba, gracias a Dios se me dio. Agradecerle a la gente que después del partido se quedó cantando y apoyando. Muy contento y en lo personal más", agradeció.

En la semana previa, LMCipolletti entrevistó al volante ofensivo y el artículo fue leído por su gente que está en el norte argentino. "La nota de la otra vez se compartió por todos lados. Mi familia, mi novia, que me apoyan desde Chaco, ojalá puedan venir en algún momento a ver lo que es la ciudad, la gente y la cancha en Cipo", auguró.

Tanto en el primero como en el último de los cuatro, Almirón mostró repentización para rematar y vencer al arquero Soria: "fueron jugadas rápidas, se dio, me tocó a mi para sumar al equipo y bienvenido sea".

Nehuén García se metió en el equipo

Uno de los que entró para el partido contra Brown y rindió en buena forma es Nehuén García sobre el lateral izquierdo. "Está peleada la posición, somos tres disputando el puesto con Gustavo (Mbombaj) y Nacho Montero. Gustavo fue el primero en venir a abrazarme antes de que empiece el partido. Hay una competencia muy sana, creo que eso nos hace bien a todos y hace que crezca el nivel del equipo", dijo a LMCipolletti.

"Es lindo volver a la cancha de local y por suerte le pudimos dar una alegría a la gente. Tenía muchas ganas de jugar y por suerte se dio todo bien", finalizó.

Cipo visitará a Villa Mitre en Bahía Blanca.