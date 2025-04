Polémico: paralizaron una obra clandestina en construcción en una chacra

obra clandestina paralizada

Habían recibido algunas denuncias de vecinos, por lo que se realizó una inspección posterior para detectar la construcción. También se labraron actas, las cuales fueron elevadas al Juzgado de Faltas Municipal de Centenario, donde se evaluó la situación y notificaron a los inspectores municipales acerca de un oficio que los habilita a paralizar la obra.

"En el día de hoy -jueves- con acompañamiento de la Policía, se hicieron presentes las inspectoras municipales a proceder con la paralización", confirmó la funcionaria municipal, en diálogo con LMNeuquén.

Una obra que no fue declarada

Confirmó que se trata de "una obra en construcción en un sector donde no está permitido". Pudieron hacer la constatación ya que el oficio habilitó al personal municipal a ingresar al predio. "Ni siquiera tiene permiso ni planos presentados en la Municipalidad", agregó.

Se paraliza porque no está reglamentada. Llegado el caso, si presentan la documentación correspondiente en la Dirección de Obras Particulares, hay que ver si dan cumplimiento al Código Urbano vigente. Pero la referente de Planificación dijo que "es muy factible que no cumpla el código en cuanto a lo que puede ejecutar en el sector".

obra clandestina paralizada

Si bien, en lo que va de la gestión de gobierno es la primera obra sin permiso que se paraliza, se trabaja fuertemente en la reglamentación y actualización del Código Urbano y Rural vigente. "Buscamos proteger la actividad del valle irrigado y, en ese marco, promover distintas herramientas que promuevan el agroturismo y den sustento económico a los productores, pero siempre dentro de lo que es el área rural y buscando que prevalezca como un área productiva que es patrimonio de esta ciudad", recalcó.

La obra clandestina está sobre Calle Rural 2, dentro de un lote en contravención del Código de Edificación 328/90.

Quedaron infraccionados los frentistas y detenidas las obras que se estaban realizando sin habilitación municipal con finalidades habitacionales, superando las viviendas permitidas por tratarse de tierras productivas.

El terreno en cuestión fue vendido por una reconocido empresario que supo tener una cadena de panaderías en la zona. Luego de la venta, se realizaron varias subdivisiones.

Paralizan obra clandestina en una chacra.mp4

Productores denunciaron la situación

"Si bien hay una denuncia en la Defensoría del Vecino y en el Concejo Deliberante por parte de un grupo de productores y vecinos de la zona, más alla´de eso, nosotros realizamos la acción desde febrero de este año y el año pasado también porque se estaban dando construcciones más de las que están permitidas dentro de la ordenanza vigente del Código de Edificación", manifestó, por su parte, la arquitecta y subsecretaria de Planificación, Eugenia Jafella.

Personal policial acompañó el procedimiento. No obstante, no pasó a mayores. "Los propietarios de hicieron presentes, nos permitieron el ingreso, se realizaron las actas y se paralizó la obra. Todo esto tendrá un seguimiento, pero no es que vaya a tener una forma de regularizarse porque dentro del código no está permitida la cantidad de construcciones que tienen", cerró Jafella.

Se recordó que el municipio lleva adelante una política de resguardo de las áreas rurales, en favor de las tierras productivas.