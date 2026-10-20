Cómo le fue a Boca en el Maracaná: el duro historial que sumará un nuevo capítulo con la semi ante Vasco da Gama

El elenco de azul y oro volverá al mítico estadio para la revancha de semifinales de Copa Sudamericana. Los antecedentes que preocupan al visitante.

Boca tiene una extensa carrera por el fútbol internacional. Históricamente, con una etapa dorada cuando Carlos Bianchi era DT del club en las cercanías al año 2000, es una institución que es protagonista de los certámenes a los que todos quieren clasificar en Sudamérica, y es por eso que en varias oportunidades fue visitante en el mítico estadio Maracaná, sitio al que volverá este martes por la noche para la revancha de semifinales ante Vasco da Gama por Sudamericana.

Fueron 14 veces las que el equipo de La Ribera visitó el estadio brasileño que es histórico en el fútbol mundial, siendo la primera de ellas en 1951, precisamente el 15 de noviembre de ese año donde jugó un amistoso ante Flamengo. Aquel duelo terminó empatado 2-2, con goles de Jose Borrello y Jorge Dulio Benítez. Luego, en esa gira terminó empatando frente a Palmeiras y perdió 3-1 contra Vasco.

El único partido oficial que ganó el elenco azul y oro en ese recinto data del 1998 cuando venció al Fla por la Copa Mercosur. Paradójicamente, en ese certamen utilizó camiseta blanca.

La final 2023 de la Copa Libertadores fue el último evento que disputó el elenco en ese estadio. Fue derrota 2-1 ante Fluminense, en un encuentro donde Luis Advíncula se consolidó como el autor del tanto mientras que Germán Cano y Jhon Kennedy le terminaron dando la victoria.

El historial de partidos

15/11/1951 | Flamengo 2-2 Boca | Amistoso

| Amistoso 21/11/1951 | Palmeiras 1-1 Boca | Amistoso

| Amistoso 24/11/1951 | Vasco da Gama 3-0 Boca | Amistoso

| Amistoso 25/01/1953 | Vasco da Gama 4-4 Boca | Amistoso

| Amistoso 31/01/1953 | Flamengo 4-2 Boca | Amistoso

| Amistoso 03/02/1953 | Boca 3-2 Racing | Amistoso

| Amistoso 07/02/1952 | Canto do Río 1-3 Boca | Amistoso

| Amistoso 02/07/1961 | Flamengo 2-2 Boca | Amistoso

| Amistoso 04/09/1963 | Santos 3-2 Boca | Final Copa Libertadores (ida)

| Final Copa Libertadores (ida) 15/09/1981 | Flamengo 2-0 Boca | Amistoso

| Amistoso 01/05/1991 | Flamengo 2-1 Boca | Cuartos de final Copa Libertadores (ida)

| Cuartos de final Copa Libertadores (ida) 02/09/1998 | Flamengo 0-2 Boca | Fase de grupos Copa Mercosur 1998

| Fase de grupos Copa Mercosur 1998 04/06/2008 | Fluminense 3-1 Boca | Semifinal Copa Libertadores (vuelta)

| Semifinal Copa Libertadores (vuelta) 04/11/2023 | Fluminense 2-1 Boca | Final Copa Libertadores

El historial en números

14 partidos disputados.

3 victorias.

4 empates.

7 derrotas.

La IA pronosticó un fuerte resultado para la semifinal Vasco da Gama-Boca que sorprendió a todos

Boca tiene uno de los partidos más importante de la temporada hasta el momento debido a que se juega la clasificación a la final de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama, en el mítico estadio Maracaná. No será tarea fácil: el xeneize viene de una derrota por 1-0 en La Bombonera por lo que está obligado a ir a buscar el resultado para no quedar afuera del certamen internacional.

En torno a este duelo decisivo, al que una gran cantidad de hinchas catalogan como duro, hay un sinfín de pronósticos que buscan tener un resultado favorable en torno a la definición del certamen internacional. En medio de esas suposiciones que se hacen por parte de los hinchas, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un fuerte pronóstico para la definición.

Qué dijo la IA sobre la revancha por las semifinales

Clave del partido

La gestión de la ansiedad y el planteo táctico en los primeros minutos. Boca está obligado a asumir riesgos ofensivos desde el arranque para descontar la diferencia, lo que puede dejar espacios propicios para las transiciones rápidas y el contragolpe de Vasco da Gama. La solidez defensiva del Xeneize y la capacidad de generación de juego en la medular —aprovechando desbordes por las bandas y la presencia ofensiva— serán determinantes para inclinar la balanza.

Goleadores de la noche

Miguel Merentiel o Enner Valencia (Boca Juniors): Con la necesidad imperiosa de vulnerar la valla defendida por Léo Jardim, las referencias de ataque de Boca tendrán peso en el área rival.

Adson (Vasco da Gama): Peligroso en el juego asociado y aprovechando los espacios que deje la defensa xeneize en su búsqueda desesperada por igualar la serie. Vasco da gama-Boca.-Bombonera Portada

Resultado definitivo

Pronosticamos un vibrante 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Este marcador le otorga la clasificación a la gran final a Vasco da Gama gracias al triunfo por la mínima obtenido en el partido de ida.