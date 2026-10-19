¿Paredes de titular contra Vasco da Gama? La respuesta del Vasco Arruabarrena al respecto.

El Xeneize está a horas del duelo de vuelta a jugarse en Río de Janeiro y la gran duda pasa por la presencia de su capitán.

Boca Juniors quiere lograr la épica frente a Vasco da Gama , en el Estadio Maracaná , este martes por la noche, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana . En ese contexto, este lunes, Rodolfo Arruaberrena dialogó con la prensa sobre el gran cruce que se viene en Río de Janeiro y, entre otras cosas, habló acerca de la presencia de Leandro Paredes en ese duelo.

El mediocampista y capitán Xeneize fue exigido en el entrenamiento, ya que la idea del entrenador es determinar si una de sus figuras, que decidió arriesgarse a 10 días de sufrir un desgarro, es si va de titular o al banco de suplentes, pero estará. "Lea está trabajando casi a la par del grupo. Los plazos no son los que en principio pensábamos. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. No voy a dar ningún tipo de explicación ni nombre. Como todos saben, él quiere estar, pero hay un riesgo. Hemos trabajado bien y lo importante es que el grupo está bien. Ahora, a descansar", empezó diciendo el DT.

"Es Leandro. Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que el equipo que ponga pueda pasar la eliminatoria y tratar de llegar a la final", agregó. "Sabemos que tenemos que tratar de hacer un partido largo. Habrá momentos para defender, para atacar. No nos vamos a volver locos de entrada", comentó Arruabarrena.

"Mostraron tener carácter, personalidad y saber llevar los momentos. Esperemos arrancar ganando y mejorar lo que hemos hecho en casa. Tratar de ganar los duelos, tanto defensivos como ofensivos, marcar cuando estamos en ataque, no distraernos y entrar en provocaciones. Todo lo que necesita un equipo en esta instancia y en este nivel", dijo ante los medios.

Otras frases del Vasco Arruabarrena

"Veníamos de un traspié y la victoria del viernes (ante Talleres de Córdoba) fue importante. Pero esto es la segunda parte de 180 minutos, el partido que definirá la clasificación a una final. Esperemos poder ejercer nuestros valores y que nuestro rendimiento sea superior al de ellos", destacó. "Desde que asumimos lo venimos hablando: entrar en provocaciones, gastar energías protestándole a los árbitros, situaciones absurdas que provocan amarillas tontas o una expulsión es dar mucha ventaja. Trataremos de no hablar porque después nos trae mala suerte. 'Anulo mufa', como se dice ahora", comentó el Vasco Arruabarrena.

"Tenemos que estar enfocados en el partido en sí. Habrá momentos para disfrutar, otros para estar en bloque bajo. No hay que ir a presionarlos arriba", remarcó. "Las dudas pasan por cuestiones físicas, tácticas. Tenemos una idea, obviamente. Faltan pocas horas y lo definiremos en este tiempo que nos queda. Vamos a tratar de dejar todo, como siempre. Los hinchas lo saben. Sebastián (Villa) y Alan (Velasco) están muy bien, ya trabajando hace algunos días. Las cábalas no me gustan. Esperemos tener una alegría y un viaje tranquilo de vuelta a Buenos Aires", explicó.

Recordemos que el partido entre Vasco da Gama y Boca se juega este martes 20 de octubre, desde las 21:30 de la Argentina, y se podrá ver en vivo a través de la señal de ESPN.