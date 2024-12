Darío Benedetto reveló en qué equipo argentino quiere retirarse y no es Boca

El delantero ex Boca rompió el silencio y habló de su polémica salida del Xeneize y lo que planea para su futuro.

Defensa y Justicia ocupa un lugar particular en la historia y en el corazón del delantero. Benedetto vistió la camiseta del Halcón entre 2009 y 2010, cuando daba sus primeros pasos como futbolista profesional. “Diego Lemme (presidente del club) es una persona a la que quiero mucho y con la que siempre tuve una gran relación. Mi hijo me pregunta seguido si me voy a retirar en Defensa, y la verdad es que me encantaría darle ese gusto”, comentó con cariño.

Benedetto 1.jpg Darío Benedetto

Cómo fue el paso de Darío Benedetto por Defensa y Justicia

Durante su paso por el club de Florencio Varela, Benedetto disputó 24 partidos y anotó dos goles, una etapa modesta pero significativa para quien luego brillaría en México y en Boca Juniors. Esta conexión emocional parece inclinar la balanza a favor del Halcón si el goleador decide volver al fútbol argentino en un futuro cercano.

Sin embargo, más allá de las promesas familiares, Benedetto también se sinceró sobre su conflictiva salida de Boca Juniors. Tras su regreso al club en 2022, el “Pipa” no logró replicar el nivel que lo convirtió en ídolo durante su primera etapa, en parte por las lesiones y la competencia con delanteros como Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

“Me dolió. Yo me veía retirándome en Boca. Pero si no estoy cómodo en un lugar, me voy, por más que sea Boca. Prefiero salir y evitar problemas, o por ahí mandarme una cagada”, expresó con contundencia, reflejando las tensiones que marcaron el final de su ciclo.

Benedetto 2.jpg Darío Benedetto

Darío Benedetto habló de su salida de Boca

Incluso, Benedetto relató con sinceridad los momentos más difíciles que atravesó en el vestuario xeneize. “Quise agarrar del cogote a varios, ja, pero me contuve porque sabía que me quedaban seis meses y quería hablar con Román (Riquelme) para que me ayudara a salir”, agregó entre risas, aunque dejando en claro que la decisión fue necesaria para encontrar tranquilidad.

Mientras tanto, el presente de Benedetto en el Querétaro mexicano es positivo, pero su futuro sigue siendo motivo de especulación. A pesar de su promesa a Defensa y Justicia, el delantero tiene otros interesados en la Liga Profesional. Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, no ocultó su interés: “A Benedetto lo fui a buscar en todos los mercados y creo que en este no va a ser la excepción”.