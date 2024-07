Así fue la charla final de Darío Benedetto y Riquelme para irse de Boca

Fue sin lugar a dudas una de las novelas más largas y tensas de los últimos meses en Boca Juniors por el peso de la figura de la que se trata, pero finalmente Darío Benedetto y el club llegaron a un acuerdo en buenos términos, y el delantero rescindió su contrato por lo que no continuará en el Xeneize.

Si bien se sabía que algo iba a ocurrir debido al vínculo que ya estaba quebrado entre el Pipa y Diego Martínez (no era tenido en cuenta luego de la pelea tras su fiesta de cumpleaños), más el bajo rendimiento del delantero que nunca llegó a volver a mostrar lo que pudo hacer en su primera etapa en el club, no deja de ser llamativa la noticia teniendo en cuenta el peso que tiene Benedetto en Boca.

Pero afortunadamente para el club y para el jugador, se pudo llegar a un acuerdo en buenos términos para no quebrar la relación, y ahora tras unos días de la noticia, el delantero habló acerca de como se dio la charla con el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, para destrabar todo.

image.png

Darío Benedetto habló sobre su charla con Riquelme

En una charla íntima con TyC Sports, el Pipa blanqueó más detalles de lo que fue su salida del club que él confesó ser hincha, y también mostró la buena relación que mantiene con el actual mandatario: “Le pedí a Román que me diera una mano, que entendía que mi ciclo estaba cumplido”.

“Con Román nos juntamos en el Predio como se dio en mi llegada. Le dije: 'Me siento bien para jugar, tengo 34 años'. Pero que entendía que el ciclo estaba cumplido y él también lo entendió de esa manera", agregó el goleador que supo anotar 71 tantos en 172 partidos con la azul y oro.

image.png

Además, también comentó como quedó todo con el director técnico Diego Martínez, quienfue que tomó la decisión final de colgarlo tras la polémica fiesta de cumpleaños: "De Martínez me quedo más con la persona que con el entrenador. Tuvimos una linda charla donde quedó todo más que bien. Yo le dije que entendía todo y le pedí por favor que me diera una mano para mi salida”.

Benedetto habló de su momento en el club y su decisión de irse

En la misma nota, el delantero también se refirió a la llegada del uruguayo Edinson Cavani y su situación futbolística: “Cuando Edi llega había dos puestos. Yo me sentía bien para competirle a los dos (a él y a Merentiel). Cuando juego el primero como titular fue con Tigre e hice un gol. Después jugué con Defensa y no volvió a jugar. Ahí la cabeza me hizo un click".

image.png

"Ahí tiré para adelante. Entraba cinco minutos y lo hacía sin problemas. Por eso cuando se cumplió el semestre pedí irme. Hubiese querido terminar de otro manera, de hecho, terminarlo de la manera que arranqué... Pero esto es fútbol y lo entiendo de esa manera. Igual sé que algo hice en Boca", completó el 9.