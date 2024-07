Bombazo en Boca: rescindieron el contrato de Darío Benedetto y se armó la polémica

Finalmente la novela entre el Xeneize y el Pipa se resolvió por la vía más pacífica y el delantero no continuará en el club

En una de las novelas más largas y tensas de los últimos meses en el club de la Ribera, finalmente el jugador y el club llegaron a un acuerdo, por lo que el delantero ya no será parte del plantel (ya no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico) y buscará donde continuar su carrera.

Benedetto ya estaba afuera del club hace rato por la decisión de Martínez, que lo colgó después del quiebre en la relación que generó el polémico cumpleaños del delantero, cosa que era irreversible. Por eso, lo que se anunciará en estas horas es su despedida oficial, la formalidad, algo que igualmente no era fácil de resolver. Por quién se va y, sobre todo, por la forma en que se va.

Su salida será, finalmente, de común acuerdo con Riquelme, con quien Pipa siempre mantuvo una buena relación. Y entre ellos, mano a mano, se le dio forma a un arreglo de partes, por el cual el delantero rescindirá su contrato con el club.

image.png

Es decir, no habrá oferta, ni venta, ni nada. El Pipa, que tenía vínculo hasta diciembre, tomó la decisión de cortarlo de manera anticipada para no seguir estirando la agonía y el presidente la aceptó. De palabra, todo está OK. Ahora falta que los abogados lo lleven al papeleo final.

En cuanto a las intenciones del delantero de cara a su futuro siguen siendo las mismas que manifestó en alguna ocasión: irse al exterior. Por eso, una vez que se formalice su adiós, se conocerá su próximo club.

Los números que dejó Benedetto en Boca

image.png

El delantero tuvo dos etapas en el Xeneize. La primera y la más gloriosa fue entre el 2016 y el 2019, mientras que la segunda que derrumbo un poco la imagen que se tenía de él en el club fue tras su regreso en 2022 hasta esta salida.

En esos primeros tres años, el Pipa jugó un total de 76 partidos, donde tuvo una tremenda racha goleadora con un total de 45 goles y 12 asistencias.

Luego de su paso por el fútbol europeo (Olympique de Marsella y Elche en España), Benedettó bajó considerablemente su rendimiento. Jugó 96 partidos en total, donde marcó apenas 26 tantos y 7 asistencias, que si bien no son números del todo malos, marcan la desmejora en su performance con el arco.