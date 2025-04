El papa Francisco tenía un alfajor preferido: ¿cuál es y qué conexión tiene con el Cura Brochero?

“Recuerdo que para carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas, y era una masa muy liviana, liviana, era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite y la masa se inflaba, se inflaba, y cuando la comíamos estaba hueca”, dijo el papa Francisco en su homilía “Como las galletas de la abuela”, en 2016. De esta manera, con una tierna anécdota familiar quiso hacer un paralelismo con la mentira al revelar que “esas galletas son como las mentiras: parecen grandes, pero no tienen nada dentro, no hay nada verdadero allí; no hay nada de sustancia”.