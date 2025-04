Viviana Canosa amplió la denuncia por abuso y trata de personas: los detalles

La conductora de TV presentó su testimonio y pruebas. Estuvo durante tres horas en Tribunales. "No doy ni un paso atrás", afirmó.

Por la noche en su programa "Viviana en Vivo", por la pantalla de El Trece, expresó a modo editorial: "Hoy fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy ni un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas una denuncia en Tribunales. Claramente el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque afecta a muchísimos intereses, no es negocio hablar de esto ni denunciarlo".

Si bien no se dieron a conocer nombres ni detalles concretos sobre las pruebas presentadas, desde el entorno de Canosa aseguran que la conductora entregó información que considera de suma gravedad. Su decisión de recurrir a la Justicia responde a la intención de no abordar el asunto únicamente desde los medios de comunicación.

La situación generó tal impacto que derivó en un debate tanto dentro del canal como en otros medios, centrado en los límites del ejercicio periodístico, la responsabilidad de quienes comunican y la forma en que se deben tratar temas relacionados con delitos de alta gravedad.

Por el momento, el expediente se mantiene bajo reserva mientras avanza la etapa inicial de investigación judicial.

Jey Mammón salió al cruce de Canosa tras ser vinculado en su denuncia

Jey Mammon, uno de los involucrados en la causa, rompió el silencio y fue contundente. Anteriormente, el comediante fue vinculado tiempo atrás en una denuncia por abuso sexual que realizo Lucas Benvenuto en su contra.

En el programa Desayuno Americano fueron a buscar su palabra y el conductor contestó que "por el momento son trascendidos mediáticos espantosos", comenzó diciendo y sumó: "Es obviamente una locura, espantoso. Tuve acceso como casi todos, digo, al trascendido mediático. Al texto completo ese aberrante".

Además contó que se encuentra "muy lastimado" y consideró que "no puede ser gratuito que cualquiera pueda decir cualquier cosa". Si bien sostuvo que "la culpa no la tienen los medios de comunicación" aunque señaló como "un loco" el tratamiento que tuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1914659412020548052&partner=&hide_thread=false JEY MAMMON: "ME PARECE UNA LOCURA ESPANTOSA LA DENUNCIA DE VIVIANA CANOSA"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/di3QXn4yxc — América TV (@AmericaTV) April 22, 2025

Fernando Burlando fue brutal con Viviana

Cuando se presentó Viviana Canosa en los Tribunales de Comodoro Py hace una semana, para denunciar a Lizy Tagliani y fue vinculada con Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores, también señaló a otras figuras del ambiente artístico, entre ellos Florencia Peña, La Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular.

En una nota con Intrusos, Fernando Burlando, abogado de Flor Peña, habló tras conocerse que la mediática estuvo nuevamente ante la Justicia.

"Lo más tremendo es acusarla de reclutamiento a menores. En el caso de Florencia, en el ámbito de Turismo Carretera (TC). Si Flor Peña hubiera ido al TC la hubiera conocido todo el mundo. No fue jamás", sostuvo el letrado.

"Tendrá que investigar la Justicia para ver si es cierto lo que dice Flor Peña en cuanto a que jamás ha ido a una carrera y menos a reclutar persona para fiestas. La recomposición tiene que ver con lo judicial", comentó.