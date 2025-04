Quién acompaña a Lizy Tagliani en el medio de su pelea con Viviana Canosa

Lino Gauto Cardozo, abogado de Tagliani, es quién la acompaña por estas horas y quién presentó a la Justicia una querella que incluye una denuncia penal por calumnias e injurias y por la imputación dolosa de un delito falso y, una presentación civil por daños y perjuicios. “Vendrán audiencias con fines conciliatorios. Todo lo que se dijo sin pruebas está documentado, así que no hace falta presentar testigos. Pretendemos una retractación”.

El letrado explicó que el equipo jurídico de Tagliani solicitó un bozal legal para Canosa y Lucas Bertero, panelista del programa Viviana en vivo. “Lo presentamos porque hay un exceso. Hay situaciones en las que hay que mantener la privacidad. Ella (Tagliani) está en proceso de que se le otorgue una adopción plena y preferentemente no debe estar expuesta".

Sobre las acusaciones en contra de su representada, el letrado detalló: “No hay ninguna prueba. No hay ninguna denuncia formal. Lizy Tagliani no tiene antecedentes. No tiene consistencia lo de la causa de Corazza. Además, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señaló. El abogado aclaró que él está ”alejado de la farándula", pero “algunos dicen que todo esto podría ser un ataque contra Telefe o contra La Peña de Morfi”.

La guerra entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani se pasó de lo mediático a lo judicial

Esta mañana, y luego de hacer graves acusaciones contra Lizy Tagliani en su programa de televisión, Viviana Canosa fue hasta la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py junto a su abogado para realizar la denuncia judicial que había anticipado que iba a hacer en su envío televisivo.

La periodista y conductora salió de los tribunales con una sonrisa en la cara. “Chicos, habla mi abogado”, fue lo primero que dijo, en medio de un tumulto, mientras ella se ponía de espaldas a las cámaras.

“Denunciamos lo que teníamos que denunciar ante la fiscalía del doctor Carlos Stornelli. La causa está en secreto de sumario y no podemos adelantar nada porque tenemos que preservar la investigación”, fue lo primero que dijo Juan Manuel Dragani, el abogado de Canosa.