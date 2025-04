"Hay de todo": Viviana Canosa fue a la justicia en medio de acusaciones contra Lizy Tagliani

Dragani confirmó que la causa está bajo secreto de sumario para cuidar lo presentado y ahora la investigación va a sorteo. Y anticipó que en las próximas horas van a aportar “algunas pruebas más” y que no acusaron a “personas en particular”, si no “lo que sabemos”.

Asimismo, destacó a la prensa que Viviana “no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas” y que en lo presentado “hay un poco de todo”.

"Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se deben investigar todo lo presentado", afirmó.

canosa.jpg

En las últimas horas, Viviana Canosa había advertido que iba a realizar una denuncia y mostrar las supuestas pruebas que tiene en contra de las humoristas.

“¡Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”, expresó Viviana en sus redes sociales esta mañana, minutos después de que Lizy Tagliani volviera a hacer un descargo en su programa de radio.

posteo canosa.avif

Por su parte, Canosa, volvió a hablar de Tagliani en su programa y aseguró que ella “tendría mucho cagaso” por el juicio que se llevará a cabo el 27 de agosto contra Marcelo Corazza, ex-Gran Hermano acusado por corrupción de menores.

El fuerte descargo de Lizy tras las durísimas acusaciones

La polémica entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa alcanzó un nuevo nivel de tensión tras las explosivas acusaciones de la periodista, quien vinculó a la conductora con presuntos delitos de trata y pedofilia. Lejos de guardar silencio, Lizy usó su espacio radial en Arriba bebé (Pop 101.5) para hacer un descargo emocional, enfático y repleto de definiciones.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", lanzó la actriz y humorista este martes por la mañana, en uno de los momentos más difíciles de su vida pública.

El conflicto explotó luego de que Canosa anunciara en su ciclo de El Trece que presentará una denuncia judicial en Comodoro Py contra Lizy, a quien vinculó con fiestas privadas donde supuestamente había presencia de menores, y la relacionó con el caso de Marcelo Corazza detenido por delitos de explotación sexual infantil.

"Lo que dicen de mí es mentira. Nunca tuve relaciones con una persona menor de edad ni estuve en una red de pedofilia. Me mencionaron en causas que nada que ver", aseguró. Y confirmó que iniciará acciones legales para defender su buen nombre y honor: "Lo voy a resolver en la Justicia. Voy a llegar hasta la instancia que tenga que llegar, hasta la última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente".