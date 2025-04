El fuerte descargo de Lizy Tagliani tras las durísimas acusaciones de Viviana Canosa

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani provocó un descalabro en el mundo del espectáculo y la conductora no se quedó callada.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", lanzó la actriz y humorista este martes por la mañana, en uno de los momentos más difíciles de su vida pública.