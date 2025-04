Nicole Neumann salió a bancar a Lizy Tagliani en medio de su peor momento

El conflicto mediático entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani sumó un nuevo capítulo que no pasó inadvertido. La conductora lanzó fuertes declaraciones en su programa, donde no solo acusó a la humorista de haberle robado artículos personales cuando trabajaban juntas, sino que además deslizó comentarios aún más graves. “A mí hay temas que me irritan profundamente y más los temas de los menores, yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar en la Justicia”, expresó Canosa, dejando entrever que su denuncia no se quedaría únicamente en lo mediático.