Nicole Neumann mostró la pasión que su hija Indiana Cubero comparte con Manu Urcera

“Somos unas capas. De cero deporte a muchos este año. Muy bien, mejoramos la calidad de vida”, escribió Nicole en una historia de Instagram, dejando en claro que esta nueva rutina no sólo tiene que ver con lo físico, sino con un cambio de enfoque que involucra también lo emocional y lo vincular. Las imágenes la mostraban junto a Indiana pedaleando, sonrientes, mientras eran acompañadas por el reconocido ciclista Martín ‘El Pampa’ Ferrari, quien es además director técnico de la Selección Argentina de Ciclismo y hoy entrena a Urcera en su preparación física como piloto profesional.

Nicole 1.jpg Indiana Cubero y Manu Urcera

La pasión que comparten Manu Urcera y Indiana Cubero

El dato no es menor: Manu Urcera comenzó a practicar ciclismo como parte del entrenamiento complementario que requiere el automovilismo, un deporte que exige no solo destrezas técnicas al volante sino también una excelente condición aeróbica. En este recorrido fue clave la presencia de Ferrari, que no sólo acompaña a Manu, sino que ahora también extendió su influencia a Nicole e Indiana. Lo que comenzó como una necesidad física, terminó siendo una excusa para compartir tiempo en familia.