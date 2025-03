Yanina Latorre mandó al frente a un famoso: "Todos quieren saber qué te hiciste en la cara"

Yanina Latorre va contra todos. No importa si es amigo, familiar, o un enemigo acérrimo en el mundo de la farándula, no escatima y revela lo que esté en su agenda de información. En esta oportunidad la periodista de espectáculos reveló información secreta de su amigo Lizardo Ponce , quien integra el panel del programa "Sálvese Quien Pueda" conducido por Yanina.

En tanto, Yanina profundizó: “Todo el mundo me pregunta qué te pusiste en la cara. Te pusiste botox”, dijo mientras queLizardo alegó: “ Rutina de skin care . Tienen que seguirme y ver todas las cremas que me pongo". Sin embargo Yanina insistió: “¡Ahí hay un botox! ¡Moveme las cejas para arriba! ¡Enojate! ”.

Lizardo-Ponce-1.jpg Lizardo Ponce.

“¡Todo el mundo me dice que te pusiste botox!”, dijo nuevamente, y terminó obteniendo la declaración que buscaba: “Baby botox”, dijo Ponce.

“Cuando tienen complejo le ponen ‘baby botox’. No existe eso, es el mismo botox que tengo yo y la dermatóloga te miente. Vos sos bello, pero esa frente parece lustrada. ¿Hace cuánto empezaste con el botox? “,dijo Yanina. ”¡No me quemés!“, cerró el panelista.

Yanina Latorre reveló a quién odia más que nadie del mundo del espectáculo

Yanina Latorre volvió a encender el avispero con una entrevista en la que no dejó tema sin tocar ni colega sin mencionar. A pocas semanas de debutar con su propio ciclo en América TV, la panelista habló con el diario La Nación y, fiel a su estilo frontal, no se guardó nada. Desde su histórica pelea con Jorge Rial hasta sus críticas a Julia Mengolini, pasando por elogios inesperados a figuras que antes cuestionó duramente, Latorre repasó su trayectoria en el medio y dejó varias frases que ya generan repercusión.

Reconocida por su estilo sin filtro, Yanina aseguró que nunca tuvo miedo de meterse con figuras poderosas del espectáculo. “Yo me meto con todos, no le tengo miedo a nadie porque no tengo muertos en el placard. De hecho fui la primera que se animó a pegarle a Rial y la primera que le contestó a Moria, con quien nos matamos”, expresó contundente. Su estilo filoso no solo la convirtió en una de las figuras más temidas del medio, sino también en una referente para una audiencia que la sigue de cerca desde sus inicios en Twitter, donde comenzó hace 16 años.

Yanina Latorre 1.jpg

Yanina Latorre habló de sus amores y odios de los medios

La panelista de LAM también se refirió a las constantes comparaciones con Jorge Rial, una figura con la que mantuvo un fuerte enfrentamiento público. Si bien alguna vez lo trató de “forro y cagón”, esta vez sorprendió con un inesperado reconocimiento profesional: “En cuanto al laburo lo tomo como un cumplido... En lo laboral, en lo que hacemos nosotros, creo que marcó un estilo y es un tipo que me encanta cómo editorializa. No pienso en nada como él, pero es un gran profesional”. Sin embargo, fue tajante respecto de su rol fuera de cámara: “En un momento Rial se convirtió en un personaje al que todos le teníamos miedo, onda ‘si vos no venís a mi programa te deshago’. Eso, obviamente, no estaba bueno”.

Además, Latorre hizo un repaso por los periodistas que admira. Como era de esperar, volvió a expresar su devoción por Jorge Lanata: “El número uno fue, es y será Jorge Lanata. Era un tipo distinto, disruptivo y siempre fiel a su estilo. Un gran comunicador que sabía de todo, que no pensaba que el periodismo de espectáculos fuese un género menor”.

Yanina Latorre 2.jpg

Los enojos de Yanina Latorre con Julia Mengolini

También elogió a Nelson Castro, a su compañero Ángel De Brito, e incluso sorprendió al destacar a Marina Calabró, a quien en el pasado llamó “traidora mitómana”. “Me parece fantástica Marina Calabró”, lanzó, y sumó a Viviana Canosa a su lista de referentes.

Cuando se le consultó por su posible incursión en el periodismo político, fue clara: “Me gusta opinar de política, pero más me gusta lo que hago. Como soy anti K, siempre me la agarro con (Julia) Mengolini porque me pone loca y me indigna lo que dice y hace”, reconoció. De todos modos, dejó en claro que no se ve entrevistando a figuras como Javier Milei: “Esa parte me divierte. El resto me aburre. No sé si iría a hacerle una nota a Milei. ¿Me entendés?”.

Para cerrar, afirmó que, más allá de sus enemistades personales, siempre intenta ser justa en sus comentarios mediáticos: “Beto Casella me cae muy mal y sin embargo, cuando tengo un motivo para hablar bien de él lo hago; y después, en otro momento, si amerita también le pego”.